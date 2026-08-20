Вплив нічних робочих змін на організм: розповів лікар

Нічні зміни: яку ціну платить організм за позмінну роботу / © Credits

Реклама

Людський організм має власний біологічний годинник, який налаштований на простий сценарій: вдень — активність, уночі — сон і відновлення. Коли цей ритм регулярно порушується нічними чергуваннями, організму доводиться працювати всупереч природному режиму.

Кандидат медичних наук Юрій Габорець наголошує, що людина може психологічно звикнути до нічних змін, але це не означає, що організм перестав реагувати на них.

Реклама

Нічні зміни виснажують

Саме вночі організм переходить у режим відновлення: відпочиває нервова система, змінюється гормональна активність, відновлюється мозок та інші системи організму.

Реклама

Регулярні нічні чергування можуть збивати біологічний годинник і створювати додаткове навантаження на тіло. Серед можливих наслідків лікар називає:

підвищення ризику проблем із артеріальним тиском

набір зайвої ваги

порушення обміну речовин

діабет

серцево-судинні проблеми

професійне вигорання

Тобто одна безсонна ніч навряд чи стане катастрофою. Проблема виникає тоді, коли нічний графік перетворюється на постійний спосіб життя.

Якщо працювати вночі все ж потрібно

Звісно, уникнути нічних змін можуть далеко не всі. Медики, військові, поліціянти, водії, охоронці та працівники багатьох інших сфер не можуть просто перенести робочий день на ранок. У такому випадку важливо хоча б зменшувати навантаження на організм. Після нічної зміни варто дати собі можливість повноцінно виспатися, бажано у темній та тихій кімнаті. Не варто намагатися компенсувати втому нескінченними чашками кави протягом дня.

Також важливо регулярно знаходити час для кількох повноцінних ночей сну на тиждень, якщо робочий графік це дозволяє. Організм не можна повністю «обдурити» зміною режиму, але йому можна створити кращі умови для відновлення.

Реклама

Нічна робота іноді неминуча, але ставитися до неї як до абсолютно безпечної звички не варто. Організм може певний час витримувати порушений режим, проте хронічне недосипання та постійне зміщення біологічного годинника мають накопичувальний ефект. Тож якщо нічні чергування — частина вашого життя, головне не геройствувати, а берегти себе.

Новини партнерів