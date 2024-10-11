Ніколи не їжте ці продукти, якщо у вас хворі суглоби: поради лікаря

Лікар розповів про шкідливі для суглобів продукти, особливо якщо ви маєте такі захворювання, як артрит, артроз, остеоартроз та інші подібні хвороби.

Лікар Василь Чайка поділився корисними порадами про те, як харчування впливає на стан суглобів. За його словами, запалення – основна причина болю та обмеження рухливості, і саме на зменшення цього запального процесу має бути спрямоване наше харчування.

Запалення та його ознаки

Запалення характеризується п'ятьма основними ознаками: набряк, біль, розширення капілярів, підвищення температури та тимчасове зниження функціональності суглоба. Найчастіше люди починають звертати увагу на свої суглоби лише тоді, коли відчувають біль. Тому важливо розуміти, які продукти можуть сприяти запаленню і погіршувати стан суглобів.

Продукти, які треба обмежити

Цукор

Цукор, особливо синтетичний (буряковий чи тростиновий) – один з основних продуктів, що стимулює запалення. Солодощі та напої з додаванням цукру можуть значно погіршити стан суглобів. Натомість натуральні джерела цукру, як-от мед або стевія, не мають такого негативного впливу.

Продукти з високим вмістом пуринів

М'ясо, шоколад і щавель містять пурини, які можуть спричиняти накопичення солей сечової кислоти. Це особливо шкідливо за подагри. Однак річ не лише в пуринах, важливу роль відіграє й функціонування нирок, які можуть не виводити зайву воду з організму.

Фосфати

Субпродукти, ковбаси, плавлені сири та консерви містять фосфати, які можуть витісняти кальцій з кісток. Але насправді організм здатен регулювати рівень фосфатів, тому ці продукти треба вживати в помірних кількостях (не більше 10% від раціону).

Сіль

Надмірне споживання солі може сприяти затримці води в організмі, а це може збільшити запалення. Однак ключову роль у цьому процесі відіграє цукор. Тому важливо контролювати споживання обох компонентів.

Баланс продуктів

Справжня причина болю в суглобах криється не в окремих продуктах, а в загальному розумінні процесів, що відбуваються в організмі. Люди часто випивають більше води, ніж потрібно, чи неправильно розуміють процес загоєння, що може зупиняти відновлення тканин. Важливо дотримуватися балансу: зменшувати споживання рідини під час загострень, збільшити споживання білкової їжі, приймати сольові ванни та дозовано навантажувати суглоби.

Створення умов для відновлення

Організм здатен самостійно відновлюватися, якщо створити правильні умови: спокій, дозоване фізичне навантаження та дотримання правильного харчування. Віра у власне тіло і його здатність до відновлення – ключ до збереження здоров’я суглобів.

Дотримуючись здорового способу життя й харчування, можна суттєво покращити стан суглобів і запобігти подальшим проблемам. Під час запальних процесів треба дотримуватися дієти та давати своєму тілу можливість відновитися.

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