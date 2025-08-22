Ніколи так не робіть: 3 вітаміни та добавки, яких не слід приймати перед сном

Пігулки / © Associated Press

Приймання усіх вітамінів та добавок на ніч може бути найпростішим способом не забути про них, але сон і добавки не завжди є дружніми супутниками.

Деякі добавки можуть перервати ваш сон або взагалі ускладнити засинання. GoodHousekeeping розповів про те, яких вітамінів і мінералів слід уникати перед сном, а які добавки можуть насправді бути корисними для сну.

Щоб зберегти гігієну сну, двічі подумайте, перш ніж приймати ці добавки перед сном.

Вітамін B12

Вітаміни групи B, особливо B12, відіграють роль як у виробленні енергії, так і в неврологічній функції, тому їх краще приймати на початку дня, каже Ханна Гольцум, дієтологиня.

Пам’ятайте, що дослідження пов’язують безсоння як з низьким рівнем вітаміну B12, так і з його підвищеною кількістю. Найкраща практика — переконатися, що ви приймаєте достатньо вітаміну B12 для підтримки свого здоров’я, правильно розраховуючи дозування. Середньостатистична доросла людина повинна споживати близько 2,4 мікрограма (мкг) вітаміну B12 щодня, водночас для вагітних та жінок-годувальниць рекомендується трохи більше споживання — 2,6 мкг та 2,8 мкг відповідно.

Кальцій

Приймання кальцію перед сном може порушити сон, оскільки він може негативно вплинути на засвоєння магнію, мінералу, який підтримує сон.

Але не пропускайте його повністю: дефіцит кальцію також може зашкодити вашому сну. Найкраще дотримуватися рекомендованої добової норми добавок кальцію, яка становить близько 1000 міліграмів (мг) (1200 мг на день для дорослих старше 51 року), або просто споживати кальцій через харчові джерела, таких як молоко та молочні продукти, які позитивно впливають на сон та можуть покращити його якість.

Мультивітаміни

Оскільки більшість мультивітамінів містять поживні речовини, такі як кальцій та вітаміни групи В, краще уникати їх приймання перед сном з причин, перелічених вище. Крім того, Гольцум зазначає, що оскільки більшість мультивітамінів містять жиророзчинні вітаміни, для найкращого засвоєння яких в організмі потрібен харчовий жир, їх найкраще приймати під час їжі, а не безпосередньо перед сном.

Звичайно, не всім потрібно приймати мультивітаміни для оптимального здоров’я, якщо ви задовольняєте свої потреби в поживних речовинах лише з раціону. Однак щоденне приймання мультивітамінів може бути корисним для тих, хто намагається завагітніти, вагітних та годуючих жінок, людей з проблемами мальабсорбції, а також людей похилого віку з низьким апетитом, які мають ризик недостатнього споживання поживних речовин.

Добавки, корисні для сну

Хоча деякі добавки не ідеально підходять для прийому перед сном, інші можуть насправді бути корисними для сну.

Магній. Магній — це життєво важливий мінерал, який допомагає підтримувати сон. Дослідження показало, що коли люди приймали магній за дві години до сну, у них покращувалася якість сну (особливо глибокий сон), настрій, енергія, пильність, а також щоденна активність і продуктивність. Середньостатистична доросла людина повинна споживати щонайменше від 310 до 420 мг магнію щодня, до того ж чоловікам рекомендуються вищі дози. Магній є популярною нічною добавкою не без підстав — дослідження показують, що він відіграє певну роль у регулюванні нейромедіаторів, що беруть участь у сні та розслабленні, каже Емі Андерсон, дієтологиня.

Вітамін С. Дослідження показало, що вищий рівень вітаміну С у сироватці крові пов’язаний з кращим сном. Середньостатистична доросла людина повинна споживати щонайменше від 75 до 90 мг вітаміну С щодня, до того ж чоловікам рекомендуються вищі дози, а жінккам, які годують грудьми, — до 120 мг щодня.

Залізо. Якщо у вас дефіцит заліза, то поганий сон може бути вашою нормою. Але щоденне вживання добавок заліза для забезпечення нормального рівня може допомогти вам відновити здоровіший сон. Середньостатистичний чоловік повинен споживати близько 8 мг заліза щодня, а середня жінка — 18 мг щодня, тоді як вагітні повинні споживати 27 мг щодня.

Омега-3 жирні кислоти. Дослідження показує, що підвищене споживання поліненасичених омега-3 жирних кислот призводить до кращої ефективності сну, тобто співвідношення часу, який ви проводите уві сні, до загального часу, проведеного в ліжку. Експерти припускають, що омега-3 жирні кислоти містятьОмега-3 жирні кислоти можуть допомогти підтримувати сон, впливаючи на регуляцію секреції серотоніну, що, своєю чергою, може допомогти регулювати сон. Середньостатистична доросла людина повинна споживати щонайменше від 1,1 до 1,6 грама омега-3 жирних кислот щодня, до того ж вищі дози рекомендуються для чоловіків, а також вагітних і жінок-годувальниць.

Щоб забезпечити собі найкращий сон, дотримуйтесь приймання магнію перед сном. І хоча щоденний прийом полівітамінів може допомогти підтримувати здоров’я вашого сну, приймайте його з ранковим прийомом їжі, щоб запобігти будь-яким порушенням сну та покращити його засвоєння. Якщо ви не впевнені, чи безпечно приймати вашу добавку перед сном, зверніться за порадою до надійного лікаря або фармацевта. Для того, щоб насолоджуватися якісним сном і одночасно живити свій організм добавками, потрібен баланс кожної поживної речовини, яка найкраще підходить для вашого організму, не забагато і не замало.

Тому перед тим, як визначитися з прийманням вітамінів і добавок та їхнім дозуванням, обовʼязково порадьтеся з лікарем та здайте всі необхідні аналізи.