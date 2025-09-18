Ніколи так не робіть: як гортання сторінок на телефоні в туалеті підвищує ризик геморою

Телефон / © Credits

Прості зміни способу життя, як-от більше клітковини, гідратація, рух та менше скролінгу, можуть допомогти зменшити ризик його виникнення. Залипання в телефоні, сидячи в туалеті, може мати неприємний побічний ефект — підвищений ризик геморою.

Чому та як це відбувається — пояснює Нealthline.

Результати дослідження, у якому розглядалися туалетні звички 125 дорослих, які пройшли колоноскопію в медичному центрі, показують, що тривале сидіння у вбиральні збільшує тиск на ректальні вени.

Майже дві третини з них зізналися, що скролять у туалеті, і ризик розвитку у них геморою був на 46% вищим порівняно з тими, хто цього не робив. Дослідники виявили, що користувачі телефонів зазвичай затримувалися в туалеті значно довше, часто п’ять чи більше хвилин за одне відвідування.

Користувачі телефонів у вбиральні також повідомляли про меншу фізичну активність загалом, що свідчить про те, що як туалетні звички, так і спосіб життя можуть збільшити ризик хвороби.

Використання телефонів у туалеті та геморой

Майкл Дж. Аллен, доктор медичних наук, сімейний лікар і лікар первинної медичної допомоги, пояснив, що тривале сидіння на унітазі може створювати тиск на ректальні вени. Кров має тенденцію до накопичення, і цей набряк підвищує ймовірність геморою, сказав він. Уявіть собі це як перегинання садового шланга: що довше ви це робите, то більше накопичується протитиск.

Поєднання тривалого сидіння і положення з нахилом уперед, яке стало синонімом використання телефона, може призвести до напруженості та набряку. Це створює постійний тиск на ніжні вени, що призводить до набряку та збільшення ймовірності розвитку геморою, сказала Снігуле Гейдж, лікарка.

Це не можна порівняти з сидінням на стільці, де таз має певну підтримку, сказала вона. Оскільки тиск триває хвилина за хвилиною, часто навіть не усвідомлюючи цього, ці судинні подушки набрякають і розтягуються. Основними факторами, які сприяють розвитку геморою, є все, що збільшує тиск у нижній частині прямої кишки.

Найбільші серед них — це закреп, напруженість, занадто тривале сидіння (чи то на унітазі, чи то за столом), вагітність, хронічна діарея та дієта з низьким вмістом клітковини, сказав Аллен. Усе це призводить до набряку та випинання вен, і саме це спричиняє геморой.

Симптоми геморою, на які варто звернути увагу

Хоча такі звички, як скролінг, можуть підвищити ймовірність геморою, важливо розпізнати ознаки на ранній стадії, щоб знати, коли достатньо самодопомоги, а коли час звернутися по медичну допомогу.

Більшість людей помічають свербіж, певний дискомфорт або набряк навколо ануса, а іноді й кров після випорожнення, сказала Гейдж. У деяких пацієнтів також з’являється болісна шишка, яку легко намацати.

Для більшості людей геморой — це просто неприємне захворювання, яке може викликати збентеження. Однак є серйозні симптоми, які можуть викликати занепокоєння.

Аллен порадив звернутися до лікаря, якщо у вас виникне щось із переліченого:

постійна або сильна кровотеча

біль не знімається безрецептурними засобами

симптоми тривають понад тиждень

темний, чорний або дьогтеподібний стілець

Як зменшити ризик геморою

Залишати телефон поза туалетною кімнатою — очевидний вибір для зменшення ризику геморою. Якщо ваш ґаджет має супроводжувати вас у вбиральні, є кілька речей, які ви можете зробити.

Лікарка Гейдж порекомендувала поставити невелику підставку під ноги. Це трохи піднімає ваші коліна, забезпечуючи тілу краще положення без напруженості, пояснила вона.

Одна з найкращих речей, які ви можете робити поза ванною кімнатою — це вживати продукти, які обмежують ризик закрепу.

Аллен зазначив, що дієта з високим вмістом клітковини часто є ключовою. Вона пом’якшує кал і полегшує його випорожнення, зменшуючи напруженість, водночас оброблені продукти з низьким вмістом клітковини можуть погіршити закреп, сказав він.

Збільште споживання харчових волокон, продовжив лікар. Прагніть отримувати приблизно до 25–30 грамів клітковини щодня з фруктів, овочів, бобових і цільнозернових продуктів — це гарна мета.

Гідратація також корисна. Без достатньої кількості рідини клітковина може висушити там, де вона є, замість того, щоб допомагати, сказала Гейдж. Просто випивши склянку води за сніданком, обідом і вечерею, ви можете з часом досягти реальних змін.

Нарешті обоє експертів погодилися, що фізичні вправи можуть сприяти регулярності випорожнень та зменшити ризик закрепу. Навіть легка ходьба має значення.

Якщо ви піднімаєте важкі речі, переконайтеся, що згинаєтеся у колінах і тримаєте спину прямо. В іншому разі ви створюєте тиск саме там, де це не потрібно, пояснила лікарка Гейдж.

Які варіанти лікування геморою

Геморой переважно легко лікується.

Легкі випадки часто покращуються за допомогою безрецептурних кремів або супозиторіїв, пояснив доктор Аллен. Сидячі ванночки також можуть бути корисними, а холодні компреси здатні полегшити набряк. Щоб послабити біль, він рекомендував пероральні знеболювальні засоби.

Хоча більшість легких випадків зазвичай лікують вдома, медичні процедури можуть бути необхідними, якщо симптоми сильні або рецидивують, кровотеча значна, а консервативне лікування не дало результатів.

Процедури можуть включати склеротерапію або хірургічне видалення. Однак важливо пам’ятати, що хірургічне втручання є рідкісним явищем і призначене лише для складних випадків, сказав Аллен.

Хоча геморой є дуже поширеним явищем, ви можете зменшити ризик його виникнення за допомогою невеликих змін у способі життя. Їжте більше клітковини, пийте більше води та проводьте менше часу в телефоні, перебуваючи в туалеті.

Якщо ви відчуваєте дискомфорт або помічаєте у себе симптоми геморою, не займайтеся самолікуванням, а обовʼязково зверніться до лікаря.