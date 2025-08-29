- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 2 хв
Нудота під час мігрені: як полегшити неприємні симптоми
Мігрені — це не просто головний біль. Часто напад супроводжується запамороченням, підвищеною чутливістю до світла та звуків і нудотою.
Для багатьох саме відчуття нудоти робить стан особливо виснажливим. Невролог Роман Квасніцький пояснив, чому так відбувається та як можна полегшити неприємні симптоми.
Чому виникає нудота під час мігрені:
Під час нападу погіршується робота шлунково-кишкового тракту, уповільнюється травлення.
Організм реагує на біль та зміну тонусу судин, а це може викликати спазми та нудоту.
У деяких людей симптоми настільки виражені, що таблетки, які вони приймають перорально, практично не діють, адже засвоєння у цей момент порушене.
Медикаментозні методи
Протиблювотні засоби: вони допомагають не лише зняти нудоту, а й покращити дію інших ліків проти мігрені.
Ін’єкції чи ректальні форми препаратів: коли нудота переходить у блювання, важливо застосувати ліки у формах, які не потребують ковтання.
Своєчасне приймання: не чекайте, поки нудота стане нестерпною — препарати ефективніші на початку нападу.
Важливо: будь-які медикаменти варто приймати лише після консультації з лікарем.
Домашні засоби, які можуть допомогти
Газовані напої: невелика кількість охолодженої «Coca-Cola» іноді зменшує нудоту завдяки вуглекислому газу та кофеїну.
Лимон: розсмоктування шматочка чи кількох крапель лимонного соку освіжають і знімають спазми шлунка.
Імбир: чай, цукати чи просто невеликий шматочок свіжого кореня мають протиблювотну дію.
Холодний компрес: прикладання до чола або потилиці може знизити інтенсивність нападу та послабити супутні симптоми.
Коли звертатися до лікаря
Якщо нудота переходить у неконтрольоване блювання.
Якщо головний біль з’явився раптово та має незвичний характер.
Якщо симптоми супроводжуються непритомністю, порушенням мовлення або зору.
Такі прояви можуть сигналізувати про серйозніші проблеми, ніж мігрень, і вимагають термінової медичної допомоги.
Полегшити нудоту під час мігрені можна як медикаментами, так і простими домашніми методами. Важливо вчасно розпізнати симптоми та не чекати, поки стан значно погіршиться. Регулярна консультація з неврологом допоможе підібрати правильну терапію, яка зменшить не лише біль, а й супутні неприємні прояви.