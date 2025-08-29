ТСН у соціальних мережах

Нудота під час мігрені: як полегшити неприємні симптоми

Мігрені — це не просто головний біль. Часто напад супроводжується запамороченням, підвищеною чутливістю до світла та звуків і нудотою.

Станіслава Бондаренко
Для багатьох саме відчуття нудоти робить стан особливо виснажливим. Невролог Роман Квасніцький пояснив, чому так відбувається та як можна полегшити неприємні симптоми.

Чому виникає нудота під час мігрені:

  • Під час нападу погіршується робота шлунково-кишкового тракту, уповільнюється травлення.

  • Організм реагує на біль та зміну тонусу судин, а це може викликати спазми та нудоту.

  • У деяких людей симптоми настільки виражені, що таблетки, які вони приймають перорально, практично не діють, адже засвоєння у цей момент порушене.

Медикаментозні методи

  • Протиблювотні засоби: вони допомагають не лише зняти нудоту, а й покращити дію інших ліків проти мігрені.

  • Ін’єкції чи ректальні форми препаратів: коли нудота переходить у блювання, важливо застосувати ліки у формах, які не потребують ковтання.

  • Своєчасне приймання: не чекайте, поки нудота стане нестерпною — препарати ефективніші на початку нападу.

Важливо: будь-які медикаменти варто приймати лише після консультації з лікарем.

Домашні засоби, які можуть допомогти

  • Газовані напої: невелика кількість охолодженої «Coca-Cola» іноді зменшує нудоту завдяки вуглекислому газу та кофеїну.

  • Лимон: розсмоктування шматочка чи кількох крапель лимонного соку освіжають і знімають спазми шлунка.

  • Імбир: чай, цукати чи просто невеликий шматочок свіжого кореня мають протиблювотну дію.

  • Холодний компрес: прикладання до чола або потилиці може знизити інтенсивність нападу та послабити супутні симптоми.

Коли звертатися до лікаря

  • Якщо нудота переходить у неконтрольоване блювання.

  • Якщо головний біль з’явився раптово та має незвичний характер.

  • Якщо симптоми супроводжуються непритомністю, порушенням мовлення або зору.

Такі прояви можуть сигналізувати про серйозніші проблеми, ніж мігрень, і вимагають термінової медичної допомоги.

Полегшити нудоту під час мігрені можна як медикаментами, так і простими домашніми методами. Важливо вчасно розпізнати симптоми та не чекати, поки стан значно погіршиться. Регулярна консультація з неврологом допоможе підібрати правильну терапію, яка зменшить не лише біль, а й супутні неприємні прояви.

