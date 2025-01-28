Нудота: способи безпечного блювання

Блювота — природний механізм організму для позбавлення від токсичних або зіпсованих речовин у шлунку.

Видання Tuasaude розповіло, як викликати блювання безпечно та коли це необхідно.

Коли варто викликати блювоту

Блювота може бути необхідною у випадках, коли потрібно очистити шлунок від зіпсованої їжі чи полегшити симптоми харчового отруєння. Водночас важливо пам’ятати, що організм автоматично стимулює блювотний рефлекс, коли це необхідно, тому у більшості ситуацій не слід спеціально викликати блювоту. Якщо ви відчуваєте сильну нудоту, можна спробувати заспокійливі засоби, як-от трав’яний чай.

Увага! Якщо ви проковтнули отруйну чи подразливу речовину, наприклад засоби для чищення, ні в якому разі не викликайте блювоту, адже це може спричинити ще більше ушкодження стравоходу. У таких випадках негайно звертайтеся до лікаря.

Важливі кроки для безпечної блювоти

Ретельно вимийте руки. Миття рук — перший та надзвичайно важливий крок. Він допомагає уникнути занесення бактерій чи інших мікроорганізмів у горло, які можуть призвести до інфекцій, наприклад, тонзиліту. Займіть правильне положення. Найкраще стояти на колінах перед унітазом. Це зручно та безпечно, оскільки зменшує ризик тиску на живіт, це може посилити дискомфорт. Стимулюйте блювотний рефлекс. Щоб викликати блювоту, помістіть палець у горло та натисніть на область позаду язика, ближче до мигдалин. Зазвичай це викликає блювоту майже миттєво. У деяких випадках процедуру доведеться повторити кілька разів. Пийте воду. Випийте склянку води, щоб змити залишки шлункової кислоти зі стінок шлунка та зменшити печіння. Почекайте перед чищенням зубів. Уникайте чистити зуби одразу після блювоти, адже контакт зі шлунковою кислотою може зробити зубну емаль чутливою. Просто прополощіть рот водою та почекайте 30 хв.

Способи викликати блювоту

За допомогою пальця. Найпоширеніший спосіб — стимуляція задньої стінки горла пальцем, зубною щіткою чи скребком для язика. Це автоматично активує блювотний рефлекс. Полоскання горла. Інтенсивне полоскання горла водою чи іншою рідиною також може викликати рефлюкс. Імітація заколисування. Заколисування чи "морська хвороба" — стан, який виникає через сенсорну перевантаженість мозку. Щоб його спровокувати, можна обертатися на місці чи на кріслі. Ментальні образи. Деякі люди чутливі до певних сенсорних подразників, наприклад запахів або звуків, які нагадують про блювоту. Уявлення цих подразників може спровокувати рефлекс. Солоні розчини. Раніше використовували суміші солоної води для викликання блювоти, проте цей метод не рекомендується через ризик розвитку сольової інтоксикації.

Ризики викликання блювоти

Аспіраційна пневмонія. Під час блювоти вміст шлунка може потрапити у легені, спричинити запалення та ріст бактерій. Пошкодження стравоходу. Часте блювання може призвести до травм слизової оболонки стравоходу через дію шлункової кислоти. Інші ускладнення. Викликання блювоти без належних показань може погіршити стан здоров’я, особливо якщо є приховані захворювання шлунково-кишкового тракту.

Що може викликати блювоту

Нудота та блювота можуть бути симптомами:

серйозних станів, як-от апендицит чи кишкова непрохідність;

розладів травної системи, наприклад харчового отруєння чи виразки;

порушень нервової системи, зокрема менінгіту чи пухлин;

вагітності, особливо після 6-го тижня;

побічної дії деяких ліків, таких як хімієтерапевтичні препарати.

Якщо нудота супроводжується кров’ю у блювоті, різким болем чи іншими тривожними симптомами, негайно звертайтеся до лікаря.

Коли слід уникати блювоти

Ніколи не викликайте блювоту, щоб позбутися нещодавно з’їденої їжі лише через переїдання. Це може свідчити про булімію — розлад харчової поведінки, який потребує професійного лікування.

Якщо ви проковтнули отруйну речовину, не намагайтеся викликати блювоту, адже це може призвести до ушкодження стравоходу.

Розуміння ситуацій, коли викликання блювоти є доцільним і знання правильних методів допоможуть зменшити ризик ускладнень. Однак у разі сумнівів чи виникнення серйозних симптомів завжди консультуйтеся з лікарем.

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