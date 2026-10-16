Низький тиск: симптоми та коли час звертатися до лікаря

Низький тиск / © Credits

Реклама

Ми звикли хвилюватися через високий тиск, але й надто низькі показники не варто ігнорувати, про це говорить лікар Юрій Габорець. Гіпотонія може супроводжуватися слабкістю, запамороченням і прискореним серцебиттям, а в окремих випадках сигналізувати про серйозні порушення в організмі. Тому важливо не просто намагатися підвищити тиск, а з’ясувати, чому він знизився.

Симптоми, які не можна ігнорувати

Якщо низький тиск супроводжується сильним запамороченням, холодним потом, вираженою слабкістю, задухою, болем у грудях або втратою свідомості, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу. Раптове значне падіння тиску може бути пов’язане з небезпечними станами, зокрема інфарктом або внутрішньою кровотечею.

Реклама

Тривало знижений тиск також потребує уваги, особливо якщо через нього погіршується самопочуття. Не варто самостійно лікуватися кавою чи препаратами для підвищення тиску, без з’ясування причини.

Реклама

Нормалізація тиску

Насамперед потрібно визначити, що саме спричиняє проблему. Лікар може рекомендувати обстеження, зокрема перевірку роботи серця та, за показаннями, гормонального фону. Якщо причина пов’язана з певним захворюванням або прийманням ліків, лікування підбирають відповідно до ситуації.

На самопочуття також можуть впливати зневоднення, зміни погоди, недостатнє харчування та різка зміна положення тіла. Допомогти підтримувати стабільний стан можуть достатнє споживання рідини, регулярна помірна фізична активність і повноцінний відпочинок. Якщо симптоми повторюються, варто обговорити їх із сімейним лікарем або кардіологом.

Не слід самостійно починати загартовування холодною водою чи приймати препарати «для тонусу судин», адже такі методи підходять не всім. Так само кава не є універсальним рішенням, адже кофеїн може по-різному впливати на самопочуття, а надмірне споживання напоїв із кофеїном небажане.

Артеріальний тиск — один із показників стану здоров’я, проте важливі не лише цифри на тонометрі, а й симптоми та загальне самопочуття. Не ігноруйте повторювані епізоди слабкості чи запаморочення та не намагайтеся самостійно «підганяти» показники до норми. Найкраща стратегія — знайти причину разом із лікарем і підібрати безпечний спосіб її усунення.

Реклама

Новини партнерів