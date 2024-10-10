Обережно, геомагнітний шторм: прогноз сонячної активності на 10 жовтня

На Сонці сталося три потужні спалахи, які вплинуть на геомагнітну активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

На Сонці сталися два спалахи класу М і один – класу Х (найвищий клас спалахів). Тому сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає сильному геомагнітному шторму, здатному впливати на самопочуття метеозалежних людей. Його потужність збільшуватиметься до кінця другої половини дня і до 19-21:00 досягне максимуму.

Востаннє такий геошторм спостерігався у травні 2024 року.

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