Обережно, геомагнітний шторм: прогноз сонячної активності на 5 липня

Україну накриє не лише аномальна спека, а й висока геомагнітна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Так, сьогодні, 5 липня, очікується максимально висока сонячна активність із К-індексом 9 (червоний рівень), що відповідає геомагнітному шторму, здатному впливати на самопочуття метеозалежних людей.
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