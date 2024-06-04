Обережно з ліками: офтальмолог розповів, як пігулки та краплі можуть впливати на наш зір

Чи завжди ви читаєте анотацію до препаратів, особливо розділ про побічні дії? Іноді безконтрольне приймання ліків банально від гіпертензії, може призвести до негативних наслідків. Зокрема, для зору.

Про найпоширеніші офтальмологічні ускладнення від таблеток, а також про вплив очних крапель на інші системи організму розповідає головний лікар одеського центру “Ексімер”, ретинолог, член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів Ілля Афанасьєв.

Хто схильний до побічних явищ

До 10% медикаментів, що призначають для систематичного приймання за різноманітних захворювань, можуть спричиняти патологічні зміни в органах зору. До появи побічних ефектів призводять різні фактори, адже організм – це складна система, тож на його реакції впливає чимало чинників. Серед основних:

супутні захворювання;

вік;

стан імунітету;

екологія регіону;

професійна діяльність.

Окремо слід виділити пацієнтів із хронічними захворюваннями, передусім ендокринної системи, наприклад із цукровим діабетом, та серцево-судинної – з гіпертонією, ішемічною хворобою серця, аритмією. Чим старша людина, тим більше патологій має, отже, є вища ймовірність до прояву побічної дії ліків.

Які бувають офтальмологічні ускладнення

Що для нас головне у зорі? Його гострота та якість. Ось ці критерії і візьмемо для класифікації негативного впливу ліків на очі.

Про гостроту зору свідчить, як далеко чи близько ми можемо бачити й чи чітко нам видно текст. Тож проявом побічної дії є розвиток міопії (короткозорості).

До якості зору віднесемо групу симптомів:

погіршення контрастної чутливості;

двоїння;

будь-які ефекти, наприклад галоефекти, бліки;

викривлення зображення;

зміну кольоросприйняття.

Крім того, ліки можуть призводити до виникнення органічної патології, коли щось не так вже із самим оком. Це, зокрема, такі захворювання:

катаракта – помутніння кришталика;

глаукома – підвищення очного тиску;

ушкодження зорового нерва, через що спочатку втрачається периферичний зір, а потім і зір взагалі;

зміни на сітківці, наприклад макулодистрофія. Тоді центральна ділянка сітківки, якою ми бачимо, змінюється. Часто це незворотний процес, що потребує офтальмологічної допомоги й корекції дози деяких препаратів.

Ось чому важливий мультидисциплінарний підхід до терапії. Хороший кардіолог досить часто спрямовує пацієнта до офтальмолога, щоб фахівець дослідив стан судин очного дна, аби узгодити лікування. І, навпаки, офтальмолог координує лікування з кардіологом, адже є очні краплі, що можуть призводити до погіршення загального стану здоров'я.

Кортикостероїди – подвійна гра

Кортикостероїди – це група препаратів, які часто застосовують за офтальмологічних та автоімунних захворювань. І буває, що вони дають побічну дію і на очі, і на інші системи організму.

Так, дексаметазон, з одного боку, призводить до розвитку офтальмологічної патології, як-от катаракта чи глаукома, з іншого – закрапування або використання цього препарату в лікуванні очей погіршує стан цукрового діабету (підвищується цукор в крові) або спричиняє стрибки артеріального тиску.

Гормональні краплі нерідко призначають отоларингологи. На жаль, часто молоді люди неконтрольовано користуються такими препаратами: крапають у ніс або навіть в очі проти алергії чи нежитю, і це спричиняє раннє утворення глаукоми чи катаракти. Обидва захворювання досить серйозні, а глаукома взагалі призводить до інвалідизації. Отже, перед прийманням будь-яких ліків треба читати інструкцію і завжди радитися з лікарем. Тим паче, що 10% людей мають небажані реакції на кортикостероїди.

Препарати від інших захворювань, що дають побічну дію на очі

Отже, до органічної патології, може призвести системне застосування таких препаратів:

До катаракти:

аміодарон від аритмії;

алопуринол від подагри;

кортикостероїди від алергії та запалень;

аміназин від галюцинацій, тривожності, психоемоційного збудження.

До глаукоми:

кортикостероїди.

До синдрому сухого ока та світлочутливості:

роакутан від акне;

алопуринол;

тетрациклін від інфекційно-запальних захворювань;

оральні контрацептиви.

До кератопатії – зміни стану рогівки, передньої оболонки ока:

аміодарон та кордарон від аритмії.

До тромбозу вен сітківки:

орто-новум (оральні контрацептиви, рідко).

Порушення гостроти зору на деякий час можуть спричиняти препарати, що змінюють силу оптичних середовищ ока. Зокрема, це:

діакарб / діамокс (сечогінні);

спіронолактон від гіпертонії та бронхіальної астми.

До погіршення якості зору (двоїння, затуманення, втрати чіткості предметів) можуть призводити:

амітриптилін від депресії;

ібупрофен проти запалення й жару;

метацин від хвороб шлунково-кишкового тракту;

платифілін проти виразки;

дигоксин від серцевої недостатності;

препарати для лікування онкологічних захворювань (етинілестрадіол), передміхурової залози, раку молочної залози (тамоксифен).

Ліки для очей, що впливають на інші системи організму

З іншого боку, ліки, які призначає офтальмолог, можуть впливати на інші органи та системи організму

Якщо людина хвора на глаукому, їй призначають препарати для зниження внутрішньоочного тиску. Деякі з них, зокрема бета-блокатори, можуть впливати на серцево-судинну систему, а також на систему бронхіального дерева. Річ у рецепторах. Тож трапляється, що банальні краплі призводять до негативних явищ:

З боку серцево-судинної системи:

аритмії;

брадикардії;

підвищення артеріального тиску;

перебоїв у роботі серця.

З боку дихальної системи:

бронхіальної астми;

бронхоспазмів.

З боку центральної нервової системи:

запаморочення, сонливості чи, навпаки, безсоння, депресії;

нудоти, загострення міастенії, головного болю.

Крім того, сечогінні препарати, що застосовують за глаукоми, не варто приймати пацієнтам, в яких негаразди з нирками. Така терапія може або спричинити нефрологічні ускладнення, або активувати наявні проблеми, бо перевантажується вся система.

Гіпертонікам також слід бути обачними, адже вони часто приймають діуретики у складі терапії від артеріальної гіпертензії. І додатковий сечогінний препарат від глаукоми ще більше знизить тиск.

Тож терапевт повинен дивитися, які особливості має пацієнт щодо офтальмології, а офтальмолог зважати на терапевтичні проблеми, щоб правильно підібрати лікування. Інколи неможливість застосувати препарати через протипокази обумовлюють необхідність оперативного втручання – хірургії чи лазерного лікування ока.

Головний лікар одеського центру “Ексімер” Ілля Афанасьєв

Чому важливий комплексний підхід

Щоб уникнути побічних явищ від терапії ліками або мінімізувати їх, потрібен комплексний підхід до пацієнта. Офтальмолог часто співпрацює з фахівцями терапевтичного напряму: сімейним лікарем, кардіологом, ревматологом, ендокринологом, лором, гінекологом, дерматологом. Разом фахівці розробляють спільну стратегію лікування, враховуючи всі нюанси хворого.

Так, в разі призначення дерматологом препарату від акне та виникнення сухості офтальмолог може порекомендувати різні види лікування синдрому сухого ока: IPL, зволожувальні краплі, провітамінну терапію.

Не завжди за появи побічної дії слід відмовлятися від лікування. Просто потрібно паралельно компенсувати те, що декомпенсує препарат, або скоригувати його дозування. Тут головне – контроль.

Ви маєте розуміти, що тривале застосування будь-якого медикаменту впливає на весь організм, зокрема на очі. Тож якщо виникли скарги, необхідно перевірити стан здоров’я, щоб внести корективи у терапію. А на візиті в лікаря обов’язково повідомити, які препарати приймаєте на постійній основі, щоб запобігти появі ускладнень.

І пам'ятайте, що за європейськими протоколами офтальмолога до 40 років треба відвідувати раз на два роки, а після – раз на рік. А якщо є супутні захворювання і ви отримуєте терапію, то обов’язково робити профілактичні огляди раз на рік і консультуватися в клініках, які оцінюють стан вашого здоров'я комплексно.

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