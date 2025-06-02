ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
360
Час на прочитання
1 хв

Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 2 червня

Сьогодні очікується висока сонячна активність, пов'язана з викидом корональної маси із Сонця.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Магнітний шторм 2 червня

Магнітний шторм 2 червня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 1 червня, очікується сильна геомагнітна буря з К-індексом 8 (червоний рівень), або рівня G4 (Severe). Вона може призвести до збоїв у роботі енергосистем, супутникового зв’язку та навігаційних систем. Метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, включаючи головний біль і підвищену стомлюваність. Можливі яскраві полярні сяйва, видимі більш низьких широтах, ніж зазвичай.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
360
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie