Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 2 червня

Магнітний шторм 2 червня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 1 червня, очікується сильна геомагнітна буря з К-індексом 8 (червоний рівень), або рівня G4 (Severe). Вона може призвести до збоїв у роботі енергосистем, супутникового зв’язку та навігаційних систем. Метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, включаючи головний біль і підвищену стомлюваність. Можливі яскраві полярні сяйва, видимі більш низьких широтах, ніж зазвичай.

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