Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 2 вересня

2 вересня очікуються сильні магнітні бурі / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму. Причина — потужні спалахи на Сонці класу Х і М. За такого рівня сонячної активності можливі збої в супутниковому і радіозв’язку, помилки в GPS-навігації, сильні полярні сяйва на широтах, де зазвичай їх не видно. Метеозалежні люди можуть відчувати нездужання — перепади артеріального тиску, головні болі, мігрені, сонливість, тривожність, слабкість, перепади настрою тощо.