Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 20 січня

Землю накриє сильний магнітний шторм / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 20 січня, очікується сонячна активність із К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму, причиною якого став спалах класу X1.9 на Сонці, що спричинив викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі. Пік шторму припаде на першу половину сьогоднішнього дня.

Очікується, що активність полярних сяйв значно розшириться в напрямку екватора, і за сприятливих умов їх можна буде спостерігати навіть у середніх широтах — що й сталося вчора ввечері в деяких областях України.

Зазначимо, метеозалежні люди можуть відчувати нездужання — перепади артеріального тиску, головні болі, мігрені, сонливість, тривожність, слабкість, перепади настрою тощо.