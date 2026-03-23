Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 23 березня

Сьогодні очікується магнітний шторм / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 23 березня, очікується пік активності: за прогнозами фахівців, Землю накриє магнітний шторм із К-індексом 7 (червоний рівень), причиною якого стали потужні спалахи на сонці та подальші викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі.

Така сильна магнітна буря (шторм) здатна спричиняти виражені симптоми у метеозалежних людей: від головного болю і слабкості до стрибків тиску, прискореного серцебиття і порушень сну. У такі періоди також підвищується ймовірність збоїв у роботі супутникових систем, GPS-навігації та радіозв’язку.

У періоди таких магнітних бур медики радять уважніше ставитися до свого стану: дотримуватися регулярного режиму сну, підтримувати водний баланс, не перевантажувати себе фізично й емоційно, а також, якщо є можливість, скоротити споживання кофеїну й відмовитися від алкоголю.

Крім того, в період підвищеної сонячної активності зростає ймовірність спостереження північного сяйва, і за сприятливих умов його можна буде побачити навіть у нижчих широтах, ніж зазвичай.