Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 23 березня

Сьогодні очікується висока сонячна активність, пов’язана з потужними спалахами на Сонці.

Юлія Кудринська
Сьогодні очікується магнітний шторм

Сьогодні очікується магнітний шторм

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 23 березня, очікується пік активності: за прогнозами фахівців, Землю накриє магнітний шторм із К-індексом 7 (червоний рівень), причиною якого стали потужні спалахи на сонці та подальші викиди корональної маси, спрямовані в бік Землі.

Така сильна магнітна буря (шторм) здатна спричиняти виражені симптоми у метеозалежних людей: від головного болю і слабкості до стрибків тиску, прискореного серцебиття і порушень сну. У такі періоди також підвищується ймовірність збоїв у роботі супутникових систем, GPS-навігації та радіозв’язку.

У періоди таких магнітних бур медики радять уважніше ставитися до свого стану: дотримуватися регулярного режиму сну, підтримувати водний баланс, не перевантажувати себе фізично й емоційно, а також, якщо є можливість, скоротити споживання кофеїну й відмовитися від алкоголю.

Крім того, в період підвищеної сонячної активності зростає ймовірність спостереження північного сяйва, і за сприятливих умов його можна буде побачити навіть у нижчих широтах, ніж зазвичай.

