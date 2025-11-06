Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 6 листопада

Сьогодні очікується потужна магнітна буря / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 6 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 6 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму, причиною якого стали два потужні сонячні спалахи класу X — X1.8, що спричинили викиди корональної маси. Хоча виверження не були спрямовані на Землю, Центр космічної погоди прогнозує геомагнітні бурі 6 і 7 листопада.

Зазначимо, метеозалежні люди можуть відчувати нездужання — перепади артеріального тиску, головні болі, мігрені, сонливість, тривожність, слабкість, перепади настрою тощо.