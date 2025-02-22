Облисіння: зачіски, які можуть призвести до випадіння волосся

Ви, без сумніву, обираєте зачіску, яка підкреслює вашу індивідуальність і стиль – кінський хвіст, плетіння, туго затягнута зачіска чи навіть улюблений головний убір можуть стати вашою візитною карткою, однак, все це може стати причиною втрати волосся.

Проте, як попереджає видання American Academy of Dermatology Association, такі зачіски можуть постійно тягнути волосся та шкодити його здоров’ю, а з часом це може призвести до випадіння волосся. Цей процес, відомий медично як тракційна алопеція, може стати серйозною проблемою, особливо для тих, хто постійно використовує тугі зачіски чи інші методи, які навантажують шкіру голови.

Тракційна алопеція

Тракційна алопеція виникає внаслідок постійного витягування волосся, яке створює надмірне напруження для волосяних фолікулів. Цей стан може бути вираженішим у людей, які використовують тугі зачіски чи вони є частиною культурних або професійних звичок.

Зачіски, які можуть спричинити тракційну алопецію

Туго заплетене волосся: постійне натягнення під час плетіння може пошкодити фолікули.

Туго затягнуті пучки та хвостики: попри естетичну привабливість, такі зачіски, як кінський хвіст, створюють додаткове навантаження на корені волосся.

Нарощування чи плетіння: особливо на розпущеному волоссі, бо воно не здатне витримати постійного стягування.

Постійне тертя головного убору чи хустки: якщо ви сильно стягуєте волосся перед накриттям, це може спричинити травми фолікулів.

Як запобігти випадінню волосся

Дерматологи радять дотримуватися кількох простих правил, щоб зменшити ризик тракційної алопеції:

Уникайте частого носіння тугих зачісок.

Розпускайте зачіску. Дайте волоссю можливість відпочити – зменшіть постійне витягування, особливо навколо лінії росту.

Вибирайте легкі коси.

Обирайте коротке волосся. Довге волосся частіше заплітається та прибирається у пучки та хвости.

Обмежте тугі зачіски. Наприклад, носіть тугу зачіску не більше 6-8 тижнів поспіль.

Будьте обережні з плетіннями. Носіть коси недовго та негайно розплітайтеся, якщо відчуваєте дискомфорт або біль.

Вибирайте вшиті плетіння замість тих, для яких використовують клей.

Регулярно змінюйте зачіску. Це дає волоссю можливість відновитися після напруги.

Обережно носіть головний убір. Якщо покриваєте волосся, не сильно затягуйте його. Шовкові чи атласні хустки будуть набагато дбайливішими, ніж інші матеріали.

Якщо ви помічаєте ранні ознаки випадіння – ламке волосся навколо лоба, зміни у лінії росту чи ділянки, де волосся виглядає натягнутим – негайно змініть зачіску чи використовуйте засоби для захисту волосся. Якщо висмикування продовжується, волосся може припинити рости та на місці колишнього волосся з’явиться блискуча лиса шкіра.

Лікування тракційної алопеції

Найкращий спосіб зупинити випадання волосся – це звернутися до дерматолога, коли ви починаєте помічати симптоми. Лікар може діагностувати тип випадіння волосся та скласти індивідуальний план лікування. Для відновлення волосся можуть бути використані:

Кортикостероїди

Антибіотики

Міноксидил

У важких випадках можуть рекомендувати процедури відновлення волосся для збільшення його кількості на лисих ділянках або для відновлення природної лінії росту.

Коли звернутися до дерматолога

Якщо у вас починає випадати волосся, не відкладайте візит до лікаря. Випадіння може мати багато причин – від надмірного стягування до стресу чи генетичної схильності. Лікар зможе допомогти дістатися до кореня проблеми та запропонувати ефективні методи лікування.

Тугі зачіски, постійне плетіння чи головні убори можуть спричинити тракційну алопецію – стан, за якого волосся випадає через постійне напруження. Дбайливий догляд за волоссям, регулярна зміна зачісок та своєчасна консультація з дерматологом допоможуть зберегти красу та здоров’я ваших пасом.

Пам’ятайте, ваше волосся – це не лише частина вашого стилю, але й важливий показник здоров’я. Захищайте його, дбайте про нього та насолоджуйтеся неповторним виглядом, який приносить вам впевненість і гармонію у повсякденному житті.

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