Жінка чистить зуби на одній нозі / © Credits

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Ми всі час від часу втрачаємо рівновагу, але є різниця між тим, щоб час від часу спіткнутися, і зниженням здатності рухатися. Це ставить під загрозу наше довгострокове здоров’я та незалежність.

Падіння є однією з найпоширеніших причин травм та госпіталізації, повідомляє Woman&Home. Незалежно від вашого віку, ніколи не рано чи пізно виконувати більше вправ на рівновагу. Дослідження, опубліковане в Британському журналі спортивної медицини, показало, що ті, кому за 55, хто не міг стояти на одній нозі протягом 10 секунд, мали вищий ризик смертності.

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Лікар загальної практики доктор Амір Хан розповів, що з віком ми природно втрачаємо гнучкість суглобів і деякі сенсорні сигнали від наших стоп і внутрішнього вуха, які допомагають нам тримати рівновагу. Гормональні зміни також можуть впливати на силу та координацію м’язів. Результатом є підвищений ризик падінь, спотикань та травм, навіть у жінок у чудовій фізичній формі.

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Ось чому вправи на баланс, такі як стояння на одній нозі, такі важливі. Рівновагу формують сили м’язів, координацію, зір і внутрішнє вухо, каже він, і вправа на одній нозі може допомогти покращити деякі з цих факторів.

З віком всі системи природним чином погіршуються, і погана рівновага є одним з найбільших факторів ризику падінь. Проста та ефективна вправа на рівновагу — це одна з тих маленьких щоденних звичок, які з часом накопичуються».

Просто постійте на одній нозі протягом одної хвилини, поки чистите зуби, а потім перейдіть на іншу ногу протягом ще хвилини, каже доктор Хан. Це задіює ваш корпус, зміцнює ваші стабілізаційні м’язи та покращує те, що називається пропріоцепцією, усвідомлення вашим тілом свого положення. А якщо ви хочете зробити це ще складніше, спробуйте це із заплющеними очима.

Доктор Хан говорить, що ця вправа на баланс є прикладом «нарощування звичок», що означає пов’язування здорової поведінки з тим, що ви вже робите. Тож не потрібен додатковий час і не потрібний спортзал. Ви вже чистите зуби, то чому б не попрацювати над покращенням балансу одночасно?

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Інші здорові ранкові звички, які ми можемо додати до наших ранкових розпорядків для кращого сну та енергії протягом дня, включають зволоження перед вживанням кофеїну та вихід на вулицю в перші 10 хвилин після пробудження.

Інші способи покращити рівновагу

Силові тренування: Існує багато вправ з власною вагою або обтяженнями, які ми можемо робити для покращення балансу. До них належать випади, вправи з положення сидячи та стоячи, а також присідання. Усі вони зміцнять ваші ноги, сідниці та корпус, покращуючи баланс, рухливість та стабільність.

Фізичні вправи: Йога, пілатес, танці та тай-чі включають рухи, які допомагають вам практикувати техніки балансування. Є пози на одній нозі, які вимагають зосередженості, залучення розуму та тіла, а також координації.

Спосіб життя: Недосипання та неправильне харчування також можуть вплинути на ваш баланс, рівень енергії та ризик падіння. Намагайтеся спати вісім годин на добу та харчуватися збалансовано.

Зверніться до лікаря: Якщо ви відчуваєте запаморочення або часто втрачаєте рівновагу, зверніться до фахівця. Він перевірить, чи є якась основна проблема зі здоров’ям, яка це викликає. Деякі ліки також можуть впливати на ваш баланс.

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