Одна велика порція чи декілька маленьких: що корисніше для здоровʼя

Серед безлічі порад щодо здорового способу життя багато хто стикається з дилемою: як краще організувати свій раціон, чи варто їсти три великі порції на день, як заведено здавна, чи все ж розбити харчування на кілька невеликих. Саме з цим ми й спробуємо розібратися.

Видання Medical News Today розглянуло це питання, щоб розібратися, як частота приймання їжі впливає на наше здоров'я, вагу та загальне самопочуття.

Звичка трьох приймань їжі: традиція чи необхідність

Сучасна культура вже давно диктує правило "сніданок, обід і вечеря" як оптимальний розпорядок харчування. Однак в останні роки все частіше змінюється погляд, що харчування кількома невеликими порціями протягом дня може бути ефективнішим для профілактики хронічних захворювань та контролю ваги.

Чому краще обирати маленькі порції

Прихильники частого харчування невеликими порціями стверджують, що цей підхід має низку переваг:

Поліпшення насичення: ви рідше відчуватимете голод і легко контролюватимете розмір порцій.

ви рідше відчуватимете голод і легко контролюватимете розмір порцій. Підтримка енергії: маленькі порції дозволяють уникнути енергетичних спадів, які часто виникають між великими прийманнями їжі.

маленькі порції дозволяють уникнути енергетичних спадів, які часто виникають між великими прийманнями їжі. Стабілізація рівня цукру у крові: це особливо важливо для людей з діабетом.

це особливо важливо для людей з діабетом. Запобігання переїданню: Їсти частіше — означає уникати екстремального відчуття голоду, що часто веде до переїдання.

Цікаві факти

Частота їжі та хронічні захворювання

Часте приймання їжі може позитивно вплинути на рівень ліпідів у крові та знизити ризик серцевих хвороб. Наприклад, харчування більш як чотири рази на день підвищує рівень "хорошого" холестерину та знижує рівень тригліцеридів, що сприяє здоров’ю серця.

Чи допомагає часте харчування худнути

Часте харчування часто рекламується як спосіб прискорення метаболізму та втрати ваги, але все це неоднозначно.

Наприклад, люди, які їдять частіше, можуть споживати більше калорій, навіть якщо вони контролюють свої порції. З іншого боку, рідше харчування — два-три рази на день — може краще запобігати довготривалому збільшенню ваги, особливо якщо приймання їжі заплановані на ранок або обід, а вечірні калорії обмежені.

Часте харчування: користь або ризик

Попри популярну думку, що часте харчування стимулює метаболізм, перетравлення їжі (термічний ефект їжі) залежить від загальної кількості калорій, а не від кількості приймання.

Проте цей підхід може бути корисним для певних груп людей:

Тих, хто страждає на гастропарез або інші розлади травлення.

Осіб, які намагаються набрати вагу.

Людей зі швидким насиченням або поганим апетитом.

Рідше, але більше: для кого це працює

Приймання їжі три рази на день може бути корисним для тих, хто:

Має проблеми з контролем порцій.

Не може уникнути "несвідомого" харчування.

Живе насиченим життям і не має часу на перекуси чи планування міністрав.

Якість їжі: ключ до здоров’я

Незалежно від обраного режиму харчування, найважливіше — якість продуктів. Обирайте фрукти, овочі, цільнозернові, нежирні білки та обмежуйте споживання трансжирів, солі та цукру.

Наразі не існує єдиної думки щодо того, чи частіше приймання їжі кращий за рідше. Обидва підходи можуть бути ефективними, якщо дотримуватися здорових звичок харчування. Зрештою, оптимальний режим залежить від ваших індивідуальних потреб, цілей та способу життя. Якщо ви вагаєтесь, який підхід обрати, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.

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