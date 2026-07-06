Один келих — більше не норма / © Associated Press

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Протягом багатьох років помірне вживання алкоголю вважали компромісом між задоволенням і здоровим способом життя. Особливо часто йшлося про келих вина за вечерею чи пляшку пива після роботи. Однак нове дослідження, про яке розповіло видання The New York Times свідчить, що навіть такі звички можуть бути не такими й безпечними, як вважалося раніше.

Дослідження показало, що вже один стандартний алкогольний напій на день впливає на підвищений ризик передчасної смерті через захворювання чи травми, безпосередньо пов’язані з алкоголем. Хоча цей ризик залишається невеликим, приблизно один випадок на тисячу людей, він різко зростає зі збільшенням кількості випитого.

Для людей, які у середньому випивають два алкогольні напої на день, ризик передчасної смерті вже становить приблизно один випадок на 25 осіб. Саме така кількість алкоголю тривалий час вважалася прийнятною нормою для чоловіків.

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Під стандартним напоєм дослідники мають на увазі приблизно 350 мл звичайного пива, 150 мл вина чи близько 45 мл міцного алкоголю.

Суперечка

Це дослідження стало одним із двох наукових звітів, підготовлених для оновлення американських рекомендацій щодо харчування.

Другий звіт же дійшов майже протилежного висновку. Його автори припустили, що помірне вживання алкоголю, до двох напоїв на день для чоловіків і одного для жінок, може бути навіть кориснішим, ніж повна відмова від алкоголю.

Втім, навіть він визнавав, що помірне споживання алкоголю впливає на підвищення ризику розвитку раку молочної залози. Додаткову дискусію викликав і той факт, що частина експертів, які працювали над другим дослідженням, мала фінансові зв’язки з алкогольною індустрією.

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Зміна рекомендацій

Коли на початку року оновили офіційні рекомендації щодо харчування, вони вже не містили конкретних добових норм алкоголю. Документ лише зазначає, що чим менше алкоголю — тим краще для здоров’я, але не пояснює, що саме означає «менше».

Одна з авторок нового дослідження, Прісцилла Мартінес-Матишчик, пояснює, що, на її думку, оптимальною межею є не більше одного алкогольного напою на день, а перевищення цієї кількості вже супроводжується суттєвим зростанням ризиків для здоровʼя.

У жінок навіть один алкогольний напій на день може впливати на підвищений ризик смерті від раку молочної залози та раку печінки. І для чоловіків, і для жінок така кількість алкоголю так підвищує ймовірністю розвитку:

цирозу печінки

раку ротової порожнини

раку стравоходу

смертельних травм

Зі збільшенням кількості випитого ці ризики зростають. Окрім цього, вживання більш ніж одного напою за один раз впливає на збільшення ризику серцево-судинних захворювань, травм і раку молочної залози.

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Різні дослідження — різні результати

Науковці кажуть, що усе залежить від того, що саме аналізувати. Нове дослідження оцінювало лише смертність і захворювання, які безпосередньо спричинені алкоголем.

Натомість інші звіти аналізують загальну смертність серед людей, які п’ють помірно, незалежно від причин смерті.

Критики такого підходу зазначають, що люди, які помірно вживають алкоголь, часто ведуть здоровіший спосіб життя, наприклад, більше займаються спортом, краще харчуються, мають вищий рівень доходів і регулярно проходять медичні огляди. Саме ці чинники можуть пояснювати їхню довшу тривалість життя, а не алкоголь.

Крім того, до групи «помірного споживання» входили й люди, які пили значно менш як два напої на день, що також могло вплинути на результати.

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Дискусія про алкоголь навряд чи завершиться найближчим часом. Одні дослідження знаходять потенційні переваги помірного споживання, інші дедалі переконливіше демонструють, що навіть один келих щодня не можна вважати абсолютно безпечним.

Натомість сучасна медицина дедалі частіше сходиться в одному, що універсальної «корисної» дози алкоголю не існує. Якщо ж говорити про здоров’я, то правило «чим менше — тим краще» звучить переконливіше, ніж будь-коли.

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