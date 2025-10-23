Один продукт, який вирішує все: як швидко полегшити закреп / © Credits

Закреп — проблема, про яку не заведено говорити вголос, але яка може значно впливати на щоденний комфорт і настрій. Часто нам радять «їсти більше клітковини», але що робити, якщо потрібен швидкий та ефективний результат. Видання WomanAndHome розповіло про один простий фрукт, який може стати вашим надійним помічником у боротьбі з закрепами. Він не лише корисний, а й смачний і це — ківі.

Як ківі допомагає за закрепу

Зʼясувалося, що 2–3 ківі на день можуть не лише полегшити запор, а й запобігти йому у майбутньому.

Клітковина в фрукті збільшує об’єм стільця та стимулює перистальтику кишківника.

Ківі зволожує кишківник, пом’якшує стілець і полегшує проходження.

Вживати можна зі шкіркою, вона додає ще більше клітковини. Не хочете, можна зняти чи додати фрукт у смузі.

Інші прості способи полегшити закреп

Окрім ківі, можна вживати:

Мінеральну воду, вона багата на магній, який діє як м’який проносний засіб.

Магнієві добавки (оксид магнію) для тих, хто страждає на закрепи, здуття чи біль у животі.

Чорнослив і житній хліб — вони теж покращують перистальтику та наповнюють раціон клітковиною.

Ці зміни у харчуванні дозволяють людям самостійно контролювати симптоми та покращувати якість життя.

Як зрозуміти, що у вас закреп

Стілець відбувається менш ніж три рази на тиждень.

Стілець твердий, грудкуватий чи дуже великий або малий.

Потрібно напружуватися чи виникає біль під час дефекації.

Відчуття, що кишківник не повністю спорожнений після туалету.

Поради

Додавайте ківі до сніданку, смузі чи десертів.

Пийте більше мінеральної води протягом дня.

Збалансовано вживайте продукти з клітковиною — житній хліб, овочі, фрукти.

Легкі фізичні навантаження стимулюють роботу кишківник.

Ці прості кроки допоможуть уникнути дискомфорту, а ківі стане вашим швидким і смачним порятунком.