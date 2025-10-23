ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Один продукт, який вирішує все: як швидко полегшити закреп

Закреп — неприємна проблема, яка може впливати не лише на комфорт, а й на настрій, роботу та навіть соціальне життя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Один продукт, який вирішує все: як швидко полегшити закреп

Один продукт, який вирішує все: як швидко полегшити закреп / © Credits

Закреп — проблема, про яку не заведено говорити вголос, але яка може значно впливати на щоденний комфорт і настрій. Часто нам радять «їсти більше клітковини», але що робити, якщо потрібен швидкий та ефективний результат. Видання WomanAndHome розповіло про один простий фрукт, який може стати вашим надійним помічником у боротьбі з закрепами. Він не лише корисний, а й смачний і це — ківі.

Як ківі допомагає за закрепу

Зʼясувалося, що 2–3 ківі на день можуть не лише полегшити запор, а й запобігти йому у майбутньому.

  • Клітковина в фрукті збільшує об’єм стільця та стимулює перистальтику кишківника.

  • Ківі зволожує кишківник, пом’якшує стілець і полегшує проходження.

Вживати можна зі шкіркою, вона додає ще більше клітковини. Не хочете, можна зняти чи додати фрукт у смузі.

Інші прості способи полегшити закреп

Окрім ківі, можна вживати:

  • Мінеральну воду, вона багата на магній, який діє як м’який проносний засіб.

  • Магнієві добавки (оксид магнію) для тих, хто страждає на закрепи, здуття чи біль у животі.

  • Чорнослив і житній хліб — вони теж покращують перистальтику та наповнюють раціон клітковиною.

Ці зміни у харчуванні дозволяють людям самостійно контролювати симптоми та покращувати якість життя.

Як зрозуміти, що у вас закреп

  • Стілець відбувається менш ніж три рази на тиждень.

  • Стілець твердий, грудкуватий чи дуже великий або малий.

  • Потрібно напружуватися чи виникає біль під час дефекації.

  • Відчуття, що кишківник не повністю спорожнений після туалету.

Поради

  • Додавайте ківі до сніданку, смузі чи десертів.

  • Пийте більше мінеральної води протягом дня.

  • Збалансовано вживайте продукти з клітковиною — житній хліб, овочі, фрукти.

  • Легкі фізичні навантаження стимулюють роботу кишківник.

Ці прості кроки допоможуть уникнути дискомфорту, а ківі стане вашим швидким і смачним порятунком.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie