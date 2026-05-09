Окуляри від синього світла: корисний гаджет або модний маркетинг

Як пояснює видання Cleveland Clinic, навколо окулярів від синього світла накопичилося чимало міфів. І хоча деякі переваги у них справді є, більшість популярних теорій виявилися значно перебільшеними.

Сучасна людина буквально живе перед екраном. Ноутбук, телефон, планшет, телевізор — ми дивимося на дисплеї годинами, тож не дивно, що до вечора багато хто стикається з втомою очей, сухістю, головним болем і проблемами зі сном.

На цьому фоні окуляри від синього світла швидко перетворилися на новий корисни аксесуар для здоровʼя. Але офтальмологи наголошують, що проблема не завжди у самому синьому світлі.

Що таке синє світло

Синє світло — це частина видимого спектра. І головне, чого багато хто не знає — те, що найбільше синього світла ми отримуємо не від екранів, а від сонця. Ба більше, його певна кількість необхідна організму для нормального зору, регуляції біоритмів і підтримки бадьорості вдень.

Тобто саме по собі синє світло не є «шкідливим».

Що роблять окуляри від синього світла

Такі окуляри частково блокують сині хвилі, які випромінюють екрани. Їх найчастіше рекламують як спосіб зменшити втому очей, захистити зір і покращити сон, але наукові дані виявилися значно складнішими.

Чи справді вони зменшують втому очей

Саме це — найпопулярніший міф. Американська академія офтальмології не рекомендує окуляри від синього світла для боротьби з цифровим перенапруженням очей — синдромом втоми очей від екранів.

Офтальмологиня Кетлін Петро пояснює, що проблема не стільки у синьому світлі, скільки у тому, як ми користуємося гаджетами. Коли ми довго дивимося в екран, то рідше кліпаємо, очі постійно фокусуються на близькій відстані, рогівка пересихає та з’являється дискомфорт.

Тобто втому викликає саме навантаження на очі, а не синє світло як таке.

Чи можуть ці окуляри захистити зір

Ще одна популярна обіцянка — захист від довготривалого пошкодження сітківки.

Але наразі не має доведених підтверджень, що рівень синього світла від смартфонів або ноутбуків здатен викликати захворювання очей. Сонце випромінює значно більше синього світла, ніж усі наші гаджети разом.

Саме тому Кетлін наголошує, що для щоденного використання екранів спеціальні «захисні» фільтри очам не потрібні.

Коли окуляри від синього світла дійсно можуть допомогти

Синє світло у вечірній час впливає на вироблення мелатоніну — гормону сну. Коли ми довго сидимо у телефоні перед сном, мозок отримує сигнал, ніби ще день. Саме тому окуляри з синім фільтром ввечері можуть допомогти легше засинати.

Але навіть тут лікарі кажуть, що здорові звички працюють значно ефективніше.

Є ще один фактор — зменшення відблисків. Іноді комфорт виникає не через блокування синього світла, а завдяки покриттю лінз, легкому тонуванню та антивідблисковому покриттю. Для багатьох це просто робить екран візуально м’якшим.

Офтальмологи також говорять про ефект плацебо. Іноді сам факт того, що людина відчуває «я роблю щось корисне для очей», уже може покращувати суб’єктивне самопочуття. І це абсолютно реальна психологічна реакція.

За словами лікарки, здорові цифрові звички набагато важливіші за спеціальні окуляри.

Правило 20-20-20. Кожні 20 хв дивіться на об’єкт приблизно за 6 метрів протягом 20 секунд. Це допомагає очам розслабитися.

Частіше кліпайте. Під час роботи за комп’ютером ми кліпаємо значно рідше. Саме через це очі пересихають.

Не сидіть надто близько до екрана . Більшість людей тримають ноутбук або телефон ближче, ніж потрібно. Невелика дистанція зменшує навантаження.

Налаштуйте шрифт і контраст. Якщо ви мружитеся чи нахиляєтесь до екрана, очі швидше перевтомлюються. Більший шрифт і кращий контраст дійсно допомагають.

Обмежуйте використання екранів ввечері . Найкраще, що можна зробити для сну — менше гортати стрічку перед сном і відкласти телефон хоча б за годину до відпочинку.

Регулярно перевіряйте зір. Іноді «втома від екранів» насправді сигналізує про потребу в окулярах, новому рецепті чи корекції зору.

Окуляри від синього світла не магічне рішення для вашого здоровʼя, яким їх часто називають. Вони не «рятують» очі від екранів і не довели здатності захищати зір у довгостроковій перспективі.

Одначе в окремих випадках можуть робити використання екранів комфортнішим, трохи допомагати зі сном або просто створювати психологічне відчуття турботи про себе. І все ж головний висновок офтальмологів звучить значно простіше, здорові звички для очей працюють краще за будь-який модний гаджет.

