Окуляри або контактні лінзи: що краще

Коли людина відчуває, що її зір погіршився і без коригувальної оптики ніяк не обійтися, постає питання, що обрати: окуляри чи лінзи? Діти шкільного віку найчастіше соромляться ходити в окулярах, побоюючись, що однолітки будуть насміхатися чи придумають образливе прізвисько, тому просять батьків купити їм лінзи. Молоді люди, які активно займаються спортом і багато подорожують теж намагаються придбати лінзи, а люди старшого віку віддають перевагу звичайним окулярам.

Але має значення не тільки бажання, але і медичні покази, крім того, потрібно знати всі переваги і недоліки, які мають лінзи і окуляри. Докладніше розповіла лікарка-офтальмологиня житомирської клініки "Медібор" Наталія Баскакова

Які плюси і мінуси окулярів порівняно з лінзами

Окуляри - це давно відомий і перевірений часом засіб для корекції та захисту зору, зокрема від проміння сонця. В наш час за допомогою окулярів люди не тільки виправляють дефекти зору, а і змінюють свій імідж. В окулярах людина має більш серйозний і солідний вигляд, а ще вони допомагають візуально змінити форму обличчя і зробити очі більш виразними.

Серед головних плюсів - це простота в експлуатації. Навіть дитина може легко одягнути та зняти окуляри, єдиний засіб, який потрібен для догляду - це м'яка серветка. А ще спеціальний футляр для того, щоб зберігати окуляри. От і все. Самі окуляри ніяк не контактують з очима, що унеможливлює появи запалення, алергії та інфекційних захворювань.

Серед мінусів - велика вірогідність їх зламати, поранитися, загубити. В них не комфортно займатися спортом і плавати. Багато молодих людей вважають, що окуляри роблять їхнє обличчя непривабливим.

Які переваги та недоліки контактних лінз

Контактні лінзи сьогодні носять більшість молодих людей, які мають патологію зору. Чому? Тому що лінзи на очах зовсім непомітні, а значить, не потрібно їх соромитися. В лінзах можна спокійно плавати, бігати, займатися спортом, і водночас не перейматися, що з ними щось трапиться, що вони зламаються чи обов'язково випадуть.

На лінзи за потреби можна одягати окуляри від сонця, хоча сучасна контактна оптика має ще один рівень захисту - УФ-фільтр. У лінзах не обмежується поле зору - видимість 100% на периферії і в центрі, за побыжного погляду.

Якщо людина носить лінзи тривалого носіння, їй не потрібно знімати їх на ніч, а значить, якщо вночі людина захоче встати, не треба намацувати окуляри в темряві, переживаючи за те, щоб їх зненацька не розбити і не поранитися.

Останнім часом з'явились лінзи, яки можуть контролювати або стримувати прогресування короткозорості. Існують лінзи для літніх людей, у яких вікова далекозорість, і завдяки лінзам люди можуть читати без окулярів.

Сьогодні існує багатий вибір лінз, зокрема тонованих і кольорових. Чимало жінок цим користується, щоб, наприклад, періодично міняти колір очей - це робить їх неординарними і неповторними.

Мінуси лінз потрібно знати заздалегідь:

лінзи потребують спеціального догляду: потрібно придбати певну рідину для їх очищення та зберігати в спеціальному контейнері.

не так просто навчитися правильно користуватися лінзами: їх вдягати та знімати. Тут має значення практика та вправність.

лінзи зовсім невагомі і маленькі, тому якщо зненацька лінза випаде з ока, знайти буде важко.

з часом лінзи потрібно міняти. Максимальний період використання однієї пари - 6-12 місяців.

потрібно знати, що лінзи коштують дорожче, ніж бюджетні окуляри.

лінзи не можна носити за певних захворювань очей, а також за алергічної реакції на них.

Діти і люди похилого віку часто забувають зняти лінзи перед сном і покласти їх в очищувальний розчин, тобто до лінз треба звикнути і вивчити всі правила користування. Ще один мінус в тому, що батьки дітей і підлітків бояться контактних лінз і вважають їх джерелом проблем для своїх дітей.

Кому більш підійдуть окуляри, а кому - лінзи?

Обидва види оптичної продукції мають свої плюси та мінуси, які варто зважити перед тим, як зробити вибір. Але ще слід обов'язково дослухатися до рекомендацій фахівця.

Людям, які страждають на деякі захворювання очей, дуже складно підібрати як лінзи, так і окуляри. Наприклад, у разі глаукоми, тому що часті зміни внутрішньоочного тиску впливають на оптичну силу органу зору і важко підібрати окуляри, щоб повністю чи на тривалий час виправити дефекти зору.

За катаракти, коли відбувається помутніння кришталика, це неможливо виправити окулярами або лінзами.

Краще не носити лінзи за цукрового діабету, зате за деяких захворювань рогівки лінзи є медичними показами для того, щоб виправити стан очей. Наприклад у разі посттравматичного дефекту його можна приховати під лінзами. З лікувальною метою лінзи використовуються у разі виразок рогівки, які не загоюються (лінзи просочуються ліками). Лінзи використовують також у разі великої різниці у гостроті зору на обох очах.

Чи може людина носити контактні лінзи, вирішуватиме тільки лікар після огляду очного яблука.

Якщо у людини є схильність до алергії і вона має запальні захворювання очей краще уникати носіння лінз. Їх небажано носити маленьким дітям та людям літнього віку. Їм краще підібрати собі окуляри. Що стосується молодих людей, які активно подорожують та займаються спортом, то їм буде зручніше саме у лінзах. Водіям теж рекомендують носити контактні лінзи. Але багато залежить від патології зору, наявності алергічних реакцій та інших чинників. Краще за все мати і окуляри і лінзи (якщо немає протипоказань), які можна чергувати залежно від обставин.

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