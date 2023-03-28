Окуляри vs лінзи: що радять обрати офтальмологи

Тож чому віддати перевагу – окулярам чи контактним денним лінзам, а може, нічним? Експертною думкою щодо всіх за і проти поділилася офтальмологиня клініки “Новий Зір” у Хмельницькому Клавдія Гарига.

Треба одразу зазначити, що окуляри та лінзи коригують такі вади рефракції, як коротко- й далекозорість, а також астигматизм. Якщо ви погано бачите, наприклад, через катаракту, тут допоможе лише операція із заміни кришталика.

Кожен спосіб покращення зору має свої плюси й мінуси, покази і протипокази. Звісно, краще обговорити їх із лікарем, який вас веде і знає особливості ваших очей. Проте можна трохи висвітлити тему, що хвилює наразі багатьох.

Не хочу окуляри

Ця проблема вкрай актуальна для дітей і молоді, що часто соромляться їх носити. Школярі стають об’єктом глузувань і відчувають невпевненість у собі, особливо якщо модель не пасує до обличчя. Крім того, занадто активні дітлахи їх гублять, дряпають (бо хто ж пам’ятає про той футляр) і ламають. Показовим є приклад, коли на уроці фізкультури м’яч влучає прямісінько по окулярах і розбиває скельця чи згинає оправу. Добре, якщо обличчя залишиться неушкодженим.

Водії теж мають свої претензії до окулярів – вони не дають повного огляду, нагріваються на сонці й ловлять “зайчиків”, що може призвести і до аварійних ситуацій.

Спортсмени, люди, що ведуть активний спосіб життя, представники деяких професій також відчувають певні незручності – від замерзання ділянок на обличчі, до яких прилягає оправа, до запотівання лінз і періодичного дратівливого сповзання на ніс цього аксесуару. Про те, що в них не можна займатися боротьбою і нереально плавати, годі й казати.

Офтальмологиня зазначає ще й такий мінус, як нестабільну відстань між лінзою та оком, через що виникатимуть якісь похибки в рефракції та чіткості зображення.

Лінзи – зручно, але дорого

Так, контактні денні лінзи є чудовою альтернативою окулярам. Вони непомітні на обличчі, забезпечують гарний зір, навіть коли є велика різниця діоптрій між очима, не запотівають, не заважають займатися спортом, кермувати… Ба більше – здатні створювати нові образи, якщо використовувати кольорові варіанти. Щоправда, це лише декоративний елемент, бо до коригування рефракції вони не мають жодного стосунку.

Проте є й свої “але”. Лінза може випасти, і тоді треба мати із собою запасний комплект. Щоб користуватися ними, доведеться навчитися їх надівати та знімати – спочатку дехто, особливо діти, мають із цим труднощі. А ще – придбати спеціальний контейнер і розчин для зберігання.

Якщо не дотримуватися правил гігієни та рекомендацій виробника щодо терміну носіння лінз, може початися алергія чи запалення рогівки. Нерідко офтальмолог чує від пацієнтів і скарги на сухість очей.

Треба зважати, що коштують лінзи дорожче (щоденні взагалі з’їдають чималу частину бюджету), і однаково ви змушені мати окуляри про всяк випадок. Адже під час ГРВІ та застуди, тобто коли у вас нежить, температура, кашель, користуватися лінзами не можна. До речі, і в басейні також, інакше є небезпека розвитку запалення.

Нічні лінзи як альтернатива лазера

Ще дорожчий, але зручніший варіант. Жорсткі (нічні) лінзи порівнюють із лазерною корекцією зору, щоправда, дія триває лише протягом дня. Вночі шляхом тиску на рогівку вони змінюють її рельєф, тим самим виправляючи рефракцію ока.

Цей спосіб дарує велику свободу: водії, спортсмени, зокрема плавці, люди певних професій (пілоти) віддадуть належне можливості повністю бачити без будь-яких пристосувань. Так само як і батьки, бо самі собою зникають проблеми зовнішнього вигляду, втрати лінзи чи зламаних окулярів. Та найголовніше, що жорсткі лінзи здатні стримувати прогресування міопії!

Звісно, нічні лінзи – не панацея. Так, далекозорість вони не виправляють і підходять лише людям, у яких міопія не більше 6-ти, а астигматизм – до 2,5 діоптрії. Сильно вдаватися в подробиці не будемо, але тим, хто полюбляє нічний спосіб життя і спить менше ніж вісім годин, жорсткі лінзи не допоможуть.

На захист окулярів

Все ж треба зазначити плюси цього перевіреного століттями засобу. Окуляри коштують недорого, якщо вас не цікавить брендова оправа. Не потребують особливого догляду та додаткових фінансових витрат на контейнери, розчини, очищувальні рідини тощо.

Завжди напохваті, тому, наприклад, мами, що годують вночі дітей, чи люди похилого віку віддають їм перевагу. До того ж можна замовити фотохромні окуляри з діоптріями і сміливо ходити на сонці, адже вони захищають від шкідливого впливу ультрафіолету. І під час сезонної алергії чи застуди без них не обійтися.

А ще окуляри часто стають складовою іміджу, надаючи солідності чи, навпаки, трансформуючи образ до невпізнаваності.

Обирайте те, що зручно й до вподоби вам, і споглядайте світ у всій красі.

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