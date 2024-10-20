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Олія з орегано: її користь та використання

Олія з орегано: її користь та використання

Олія орегано / Фото: Credits

Орегано, відомий своїм унікальним смаком і потужними лікувальними властивостями. Його олія — гарний протигрибковий, противірусний та антибактеріальний засіб, що робить її надзвичайно корисною для нашого здоров'я.

На сторінці laurengallegosfitness розповіли, як приготувати натуральну олію орегано в домашніх умовах і як її використовувати з користю для себе та своїх близьких.

Навіщо використовувати олію орегано

  1. Протимікробна дія: олія орегано здатна боротися з різними бактеріями, грибками та вірусами, що робить її чудовим засобом для підтримки імунітету.
  2. Зменшення запалень: використання олії може допомогти зменшити запальні процеси в організмі.
  3. Антиоксидантні властивості: олія містить антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від ушкоджень.
  4. Застосування в догляді за шкірою: завдяки своїм лікувальним властивостям, олія орегано може бути корисною для шкіри, у боротьбі з акне та іншими шкірними проблемами.

Приготування олії орегано в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Сушене орегано (якісне, органічне) – приблизно ½ банки
  • Органічна оливкова олія першого віджиму – достатня кількість для заповнення банки

Приготування:

  1. Візьміть чисту, суху скляну банку з кришкою. Можна використовувати баночку з темного скла для кращого збереження олії.
  2. Заповніть банку на половину сушеним орегано.
  3. Залийте орегано органічною оливковою олією першого віджиму, так щоб усі трави були покриті. Переконайтеся, що в банці немає повітряних бульбашок.
  4. Обережно перемішайте вміст банки.
  5. Закрийте банку кришкою та зберігайте її в темному, прохолодному місці. Уникайте прямого сонячного світла та тепла. Дайте олії настоятися протягом 6-8 тижнів.

Використання готової олії

  • Після закінчення цього часу ви отримаєте ароматну та корисну олію, яку можна використовувати в кулінарії. Додавайте краплю олії орегано в чай, салати або соуси. Багато людей також використовують цю олію як природний засіб при застудах або болях у горлі.
  • Для зовнішнього використання рекомендується перелити олію в баночку з піпеткою. Це зробить її застосування зручнішим. Наносьте олію на проблемні ділянки шкіри, щоб зменшити запалення чи для догляду за акне.
  • Після настоювання олії ви можете використовувати залишки орегано для приготування різних страв. Додайте їх у супи, соуси або запіканки для додаткового аромату та смаку.

Олія орегано – це смачний та надзвичайно корисний додаток до вашого раціону. Приготувавши її вдома, ви зможете насолоджуватися всіма її перевагами, підтримуючи своє та здоров'я вашої родини. 

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