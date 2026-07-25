Оманлива прохолода від пива у спеку: чи можна його пити влітку

Пиво / © Credits

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Літо — це час пікніків, відпочинку біля водойм і довгих вечорів на відкритому повітрі. Саме у цей період холодні напої користуються найбільшою популярністю, а пиво часто стає одним із символів літнього дозвілля.

Однак медики закликають не плутати приємне відчуття прохолоди з реальною допомогою організму у спеку. За словами лікаря Юрія Габорця, алкоголь не допомагає легше переносити високі температури, а в окремих ситуаціях навіть підвищує ризик небезпечних наслідків.

Після кількох ковтків холодного пива дійсно може здатися, що спека відступає. Проте це лише суб’єктивне відчуття. Насправді такий напій не замінює звичайну воду та не забезпечує організму належної гідратації. Тож розраховувати на нього як на спосіб уникнути перегріву не варто.

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Як алкоголь впливає на організм у спеку

Висока температура вже сама по собі є серйозним навантаженням для організму. Алкоголь лише посилює цей ефект. За словами лікаря, у спеку він може:

притупляти швидкість реакції

створювати додаткове навантаження на серце

пришвидшувати пульс

формувати хибне відчуття, що ситуація перебуває під контролем

Саме ця помилкова впевненість нерідко стає причиною необачних рішень.

Після алкоголю — жодних ризикованих розваг

Лікар наголошує, що після вживання пива, навіть якщо його було небагато, не варто займатися активностями, які потребують швидкої реакції та концентрації. Йдеться насамперед про:

купання у водоймах

стрибки у воду з мостів чи інших височин

керування автомобілем

поїздки на електросамокаті

велосипедні прогулянки

керування човном

У спеку поєднання алкоголю, високої температури та фізичної активності може бути особливо небезпечним.

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Безалкогольне пиво

Безалкогольне пиво справді є кращою альтернативою алкогольному, однак і його не варто вважати заміною воді. У такому напої можуть міститися:

цукор

газ

калорії

а іноді навіть невелика кількість алкоголю

Тож для підтримання водного балансу найкращим вибором усе ж залишається звичайна питна вода.

Формула безпечного літа набагато простіша, ніж здається. Вода, тінь і здоровий глузд — саме ці три речі допомагають найкраще пережити спеку. Холодне пиво може бути частиною відпочинку, але не способом захиститися від високої температури. Тож дбайте про себе, не переоцінюйте можливості організму та пам’ятайте, що найкращі літні спогади — це ті, після яких не доводиться відновлювати здоров’я.

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