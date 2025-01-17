Оніміння пальців рук: реабілітолог поділився корисними вправами проти дискомфорту

Багато людей відчувають оніміння пальців рук, особливо після тривалої роботи за комп’ютером або під час користування смартфоном. Це може створювати значний дискомфорт і навіть заважати виконувати повсякденні справи.

Реабілітолог Абрамов Данило пояснив причини цього явища та поділився простими, проте ефективними вправами, які допоможуть зняти напругу та повернути комфорт вашим рукам. Дотримуючись його рекомендацій, ви зможете зменшити симптоми та поліпшити загальний стан рук.

Причини оніміння пальців

Оніміння пальців рук часто виникає через порушення кровообігу, компресію нервів або недостатню активність м’язів верхніх кінцівок. Причини можуть бути різними: тривале неправильне положення рук, надмірне навантаження на зап’ястя чи шийно-грудний відділ хребта, а також сидяча робота, яка спричиняє застій у тканинах. На щастя, існують дієві методи боротьби з цим станом і основний з них – виконання вправ для мобілізації та зміцнення м’язів.

Реабілітолог рекомендує три ефективні вправи, які допоможуть позбутися оніміння та покращити кровообіг у руках.

Вправа 1: Тяга з сумкою

Ця вправа допоможе зміцнити м’язи спини, рук і плечей, покращити циркуляцію крові.

Візьміть гумовий еспандер. Наступіть на нього однією ногою. Протилежною рукою візьміться за еспандер нижче, щоб створити натяг. Залишайте поперек рівним і стійко утримуйте позицію. За необхідності трохи зігніть коліно для більшої стійкості. Виконуйте тягові рухи рукою, відводячи її назад і піднімаючи плече. Важливо, щоб плече при цьому залишалося піднятим. Повторіть вправу 15–20 разів на кожну руку.

Вправа 2: Ротація у грудному відділі

Ця вправа спрямована на мобілізацію грудного відділу хребта, яка сприяє зняттю напруги у верхній частині спини.

Ляжте на бік, покладіть ноги одна на одну та зігніть у колінах. Руки виправте перед собою. Починайте круговий рух верхньою рукою та розкривайте грудний відділ хребта. Тобто верхня рука описує півколо, рухаючись назад, у той час, як ноги залишаються нерухомими. Поверніться у вихідне положення і повторіть. Виконуйте по 10–15 повторень на кожний бік.

Вправа 3: Стретчинг грудних м’язів

Ця вправа розтягує грудні м’язи, зменшує напругу у плечах і покращує поставу.

Підійдіть до стіни чи стійкої опори. Розташуйте руку так, щоб лікоть знаходився на рівні плеча. Обережно нахиляйтеся вперед, відчуваючи, як розтягуються грудні м’язи. Важливо рухати все тіло вперед, зберігаючи правильну поставу. Залишайтеся у цьому положенні кілька секунд, а потім повторіть для іншої руки.

Загальні рекомендації

Виконуйте вправи щодня чи хоча б кілька разів на тиждень.

Слідкуйте за правильністю виконання, щоб уникнути травм.

Не перенапружуйтеся, особливо якщо відчуваєте біль або сильний дискомфорт.

Як вправи впливають на організм

Регулярне виконання цих вправ допомагає зменшити оніміння пальців, покращити кровообіг, зміцнити м’язи верхніх кінцівок і хребта. Крім того, вони сприяють зняттю напруги у м’язах, а це є важливим для профілактики застійних явищ у тканинах.

Не ігноруйте симптоми оніміння пальців рук, адже вони можуть свідчити про початкові проблеми зі здоров’ям. Виконання простих, але ефективних вправ допоможе вам впоратися з дискомфортом, покращити рухливість і підтримувати гарне самопочуття. Пам’ятайте, ваше здоров’я – у ваших руках.

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