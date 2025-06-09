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ТСН у соціальних мережах

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Операції під час вагітності: коли це можливо та що потрібно знати

Вагітність — особливий період у житті жінки, який часто супроводжується обмеженнями: у харчуванні, фізичних навантаженнях і ліках, тож постає цілком логічне питання: чи можна робити операції, якщо жінка вагітна, чи не зашкодить це дитині та що робити, коли ситуація вимагає втручання.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Операції під час вагітності: коли це можливо та що потрібно знати

Операції під час вагітності: коли це можливо та що потрібно знати / © Credits

Вагітність — період очікування, хвилювань і турбот про майбутнє немовля. Проте іноді навіть у цей особливий час жінка може зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров’ям, які вимагають хірургічного втручання. І тоді постає головне запитання: чи можна робити операцію, без ризику життя та здоров’я малюка.

Багато хто досі вважає, що будь-яка операція для вагітної — це крайній ризик. Та сучасна медицина доводить протилежне: операції можливі, безпечні та навіть рятівні — якщо проведені вчасно та правильно, про це розповів Ярослав Мідик.

Чи можна взагалі робити операції під час вагітності

Так, можна — якщо це справді потрібно. Лікар підкреслює, що вагітність не є абсолютним протипоказанням для операції. Якщо є пряма загроза життю матері чи плоду, або існує потреба у терміновому хірургічному втручанні (наприклад, апендицит, травми, кровотечі, пухлини), операцію не лише можна, а й необхідно робити.

Ми все частіше стикаємось з випадками, коли жінки вагітніють уже маючи хронічні чи важкі захворювання. І сучасна медицина дозволяє проводити операції без ризику для матері й дитини — за правильної підготовки.

У який термін вагітності операції є найбезпечнішими

Лікарі зазвичай орієнтуються на так звані «золоті вікна безпеки»:

  • Перший триместр (до 12 тижнів) — найкритичніший. У цей період формується плацента та всі органи плода. Будь-яке втручання несе вищий ризик викидня чи вроджених вад розвитку.

  • Другий триместр (13–26 тижнів) — найбезпечніший період для планових операцій. Плід уже захищений плацентою, а розміри матки ще не заважають хірургічному доступу.

  • Третій триместр (від 27 тижнів) — зростає ризик передчасних пологів, але операції проводять при гострих станах.

Які операції найчастіше роблять вагітним

  • Апендицит. Найпоширеніша невідкладна операція у вагітних. Якщо не видалити запалений апендикс, це може спричинити розрив, перитоніт і загибель плода.

  • Операції на хребті та головному мозку. Нейрохірурги сьогодні проводять втручання навіть під час вагітності — якщо, наприклад, виникають пухлини, крововиливи чи міжхребцеві грижі з ураженням нервів.

  • Фетальні операції. Це високотехнологічні втручання, які проводять не матері, а дитині ще в утробі. Через невеликий розріз у черевній стінці вводять ендоскопічні інструменти та оперують плід — наприклад, за розщепленні хребта, серцевих вадах або вроджених пухлинах.

Що важливо пам’ятати майбутній мамі

  • Не зволікати. Якщо лікарі рекомендують операцію — краще не чекати, щоб не погіршити ситуацію.

  • Працювати з перевіреними фахівцями — гінеколог має бути у курсі кожного рішення.

  • Обирати спеціалізовану клініку, де і хірурги, і акушерська команда.

  • Психологічна підтримка дуже важлива. Не соромтесь звертатись до психолога — операція під час вагітності може викликати тривогу, і це нормально.

Хірургічне втручання — не вирок, а спосіб зберегти життя та здоров’я мами й дитини. Сучасна медицина творить дива: жінки народжують здорових малюків після складних операцій, а деяким діткам допомагають ще до народження.

Операції під час вагітності — це вже не виняток, а частина сучасної медичної практики. І якщо таке втручання справді потрібне, не бійтеся — довіртеся фахівцям.

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