Опік та контузія ока: як зберегти зір під час новорічних свят

За допомогою зору ми досліджуємо навколишній світ та отримуємо 90% інформації. Тож його порушення або втрата суттєво знижують якість життя. Щоб на свята не пошкодити зір, запалюючи бенгальські вогні чи відкорковуючи шампанське, лікар-офтальмолог радить пригадати основні правила безпеки.

Цього року новорічні свята будуть тихими, без феєрверків і петард. Але підняти келих шампанського за ЗСУ все ж багатьом українцям захочеться. Та й бенгальські вогні запалити не гріх. Головне відкорковувати шампанське і запалювати вогні правильно, аби не довелося записуватися на екстрений візит до офтальмолога.

Що робити, якщо в око потрапила частинка металу від іскри бенгальського вогню або влучив корок, та чому це небезпечно, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Відкорковування шампанського і контузія

Найчастіше шампанське відкорковується під бій курантів за лічені секунди до початку Нового року. Люди поспішають наповнити келихи, тож часто не дотримуються елементарних безпекових правил.

По-перше, не трусіть пляшку, щоб ненароком не влучити корком в око тещі, кумові чи, не дай Боже, дружині.

По-друге, знімаючи з корка дріт, притримуйте його пальцями, щоб корок не вилетів передчасно.

По-третє, відкорковуючи шампанське, нахиліть пляшку під кутом 40-45 градусів. Тоді тиск, закоркований всередині, вдарить по горлечку пляшки, а не по корку.

По-четверте, однією рукою зафіксуйте корок, другою обережно покручуйте пляшку то вправо, то вліво. Коли корок почне вивільнятися, нахиліть його вбік за допомогою великого пальця. А потім дістаньте з пляшки й наповніть келихи. Щоб корок не вистрілив в найбільш неочікуваний момент, горлечко пляшки можна обгорнути рушником або серветкою.

Що робити, якщо корок все-таки поцілив в око

Насамперед потрібно заспокоїтися, ретельно вимити руки й оглянути його. Якщо в м’яких орбітальних тканинах навколо ока кров, можна прикласти холодний компрес без додаткового тиску на око. Потім накласти на око не тугу, чисту пов’язку та якомога скоріше звернутися за допомогою до офтальмолога. Навіть якщо через десять хвилин вам стало краще – у деяких випадках пошкодження очних структур перебігають безсимптомно, що підвищує ризик порушення або втрати зору.

Влучання корка в око призводить до забою ока, або іншими словами – до контузії. Очне яблуко різко стискається і різко повертається до нормального стану. Це може призвести до зниження гостроти зору, зміщення кришталика, відшарування сітківки, розриву внутрішніх оболонок ока, часткового або повного відриву райдужки. Схожа ситуація відбувається і під час влучання сніжкою. Тож, якщо нам пощастить, і на свята випаде сніг, грайте в сніжки обережно.

Бенгальські вогні й опік ока

Під час горіння бенгальських вогнів утворюються іскри, які летять врізнобіч. Іскри – це металева стружка, яка в повітрі поступово догорає. Температура горіння бенгальського вогника сягає близько 1100 градусів, тому якщо частинка металу від іскри відскочить і потрапить в око, виникне хімічний опік або кілька дрібних опіків. Одразу з’являться біль, сльозоточивість, почервоніння, відчуття стороннього тіла в оці. Що робити в такому разі?

Око потрібно негайно промити прохолодною чистою водою. Якщо метал не дуже глибоко врізався в оболонку, можливо, його вдасться вимити. А ще прохолодна вода допоможе зупинити процес нагрівання тканин та зменшити набряк Потім необхідно до травмованого ока прикласти холодний компрес на 15-20 хвилин без тиску на око (лід або тканина, змочена холодною водою) та випити знеболювальне.

В жодному разі не можна:

виймати частинки металу з ока за допомогою пінцета, голки, скрученої серветки чи інших предметів – висока ймовірність інфікування та додаткового травмування тканин;

терти постраждале око руками – небезпека подальшого травмування та інфікування слизової ока;

використовувати вату для накладання пов’язки – її волокна можуть ще більше пошкодити травмоване око;

користуватися краплями та мазями на всі випадки життя або антисептичними гелями – можна додатково подразнити й без того подразнену слизову оболонку.

Після промивання водою та холодного компресу накладіть на око не тугу, чисту пов’язку та негайно зверніться до офтальмолога, оскільки в оці можуть залишитися мікрочастинки металу. Своєчасне звернення до лікаря дасть змогу виявити пошкоджені структури ока та надати необхідну медичну допомогу.

Аби вберегти очі від опіку під час новорічних свят:

тримайте запалені бенгальські вогні на відстані витягнутої руки нижче грудної клітки;

не розмахуйте бенгальськими вогнями, особливо – перед обличчями інших людей;

якщо запалюватиме бенгальські вогні разом із дітьми, тримайте вогні у своїх руках, оскільки довжина дитячої руки коротша, ніж у дорослих;

коли вогні перегорять, обережно опустіть їх у склянку з водою.

Якщо ви невпевнені, що зможете надати собі або іншій людині первинну медичну допомогу правильно, прикрийте травмоване око чистою пов’язкою та якомога скоріше зверніться до офтальмолога. Від швидкості надання первинної лікарської допомоги залежить результат лікування та якість зору.

головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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