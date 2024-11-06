Осінні очні інфекції: як уникнути зараження під час сезону застуд 

Через холодну, вогкуй вітряну погоду кількість інфекційних захворювань різко збільшилася. Причому страждають не лише горло, ніс, легені, а й очі.

Які симптоми не варто ігнорувати, коли краще звернутися до профільного фахівця та чи можна запобігти зараженню, розповідає кандидат медичних наук, лікар першої категорії, офтальмохірург клініки “Ексімер” Одеса Іван Левицький.

Застуда, вірус чи очна хвороба

Будь-який із наведених у заголовку факторів може спричинити запалення різних структур ока.

Тож виділимо 4 типи інфекцій, які здатні вражати орган зору:

віруси, що передусім позначаються на стані ока. Це такі захворювання, як аденовірусний кон’юнктивіт, герпесвірусна очна інфекція, епідемічний геморагічний кон'юнктивіт, кератокон'юнктивіт;

так звані дитячі інфекції, що, на жаль, вражають і дорослих й мають помірні прояви на очах: кір, вітряна віспа, краснуха, епідемічний паротит (свинка);

інфекційні, досить важкі для організму захворювання з несильними симптомами стосовно очей. Вони не впливають на зір і зникають у міру одужання: віруси Коксакі, ECHO, коронавіруси, поліомієліт;

ТОРЧ-інфекції, як-от цитомегаловірус, герпес, токсоплазмоз, в людей зі слабким імунітетом дають такі очні прояви: розмитість зору, світлочутливість, біль в очах, почервоніння;

різновиди грипу, ГРВІ, застуди також здатні призводити до запалення слизової ока чи повік – кон'юнктивіту або блефариту.

Як проявляються офтальмологічні та загальні інфекції на очах

Коли ми хворіємо, наприклад на застуду, запалюється і червоніє вся слизова, тобто страждає не лише кон’юнктива носа чи горла, а й ока. Так само можуть з’явитися виділення.

Якщо згрупувати симптоми, які з’являються внаслідок очних чи загальних інфекцій, то виділимо 7 категорій:

одна з явних ознак інфекції – почервоніння та набряк повік;

червоні склери;

свербіж, різі, біль, наче насипали в око піску;

виділення, в разі бактеріальної форми – гній;

неприємні відчуття від потрапляння сонячного чи штучного світла, що можуть переходити в головний біль;

сухість очей або сльозотеча, особливо в разі нежитю;

зорові прояви: затуманення зору, поява мушок або плям перед очима, розпливчастість або двоїння предметів, погіршення сутінкового зору або тимчасове зниження контрастності й гостроти зору.

Коли треба до офтальмолога

Зазвичай, коли минає загальне захворювання, зникають і симптоми на очах. Звісно, це не стосується першої групи інфекцій, які проявляються різновидами кон'юнктивіту та блефариту.

Коли симптоми дуже виражені чи турбують хворого, сімейний лікар може прописати місцеві антибіотики.

Однак, якщо за 3-4 дні використання крапель прояви не зникають, а навпаки погіршуються, з’являються гнійні виділення, турбує сухість, світлочутливість, розмитість зображення, біль під час руху ока, не зникає почервоніння, обов’язково зверніться до офтальмолога. Він визначить етіологію запалення й призначить ефективне лікування. Буває, що терапія не допомагає, тоді треба додатково здати аналізи, наприклад на ТОРЧ-інфекції, щоб з’ясувати причини хвороби.

Як запобігти проблемам

Практично всі вірусні інфекції передаються повітряно-крапельним шляхом, зокрема через кон’юнктиву. Зрозуміло, що запобігти зараженню, коли ви їдете в транспорті або перебуваєте у замкненому просторі з хворими, дуже складно.

Проте є кілька простих, але дієвих рекомендацій:

вчасно вакцинуйтеся та ревакцинуйтеся від поширених вірусів: кір, краснуха, паротит, вітрянка, герпес;

носіть одноразову маску у місцях скупчення людей;

пам’ятайте про гігієну: мийте руки з милом, вчить дітей не давати міряти іншим свої окуляри, не торкатися брудними руками очей;

коли вдома є хворий, оброблюйте поверхні та посуд, робіть часте провітрювання;

Щоб не проґавити глибоке запалення та інші проблеми з очима чи зором, зверніться до офтальмолога, а не йдіть до аптеки за краплями на всі випадки життя. Тільки лікар визначить, яка структура ока уражена, й призначить дієве лікування.

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