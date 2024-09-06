Осінній раціон для очей: офтальмологиня дала поради з харчування

Що їсти та якими продуктами запастись на зиму й весну, щоб підтримувати здоров’я очей та організму? Ці запитання дуже часто ставлять лікарям. Особливо матусі, в яких підростають дітки.

Тож на тему харчування й взагалі проблем із зором восени коментар надала Мирослава Шевчук - лікарка-офтальмологиня київської клініки “Ексімер”.

Традиційно осінь для українців – час врожаю і великої кампанії під назвою “консервація та заготовлення на пожиток”. У нас у крові закладено намочувати, заквашувати, сушити. І в цьому є сенс! Адже дієтологи наголошують на розмаїтті харчування, обов’язковому щоденному споживанні ягід, фруктів, зелені, ферментованих продуктів та формуванні різнобарвної тарілки. Саме таким чином ми ефективно й природним чином поповнюємо організм необхідними мікро- й макроелементами.

Реалії, що позначаються на зорі

Зараз наше життя сповнене стресу, недосипання та шкідливих звичок. Ми куримо, коли читаємо зведення новин після прильотів, заїдаємо нерви й тривогу солодким, розслабляємося на вечір алкогольними напоями й безперестанку сидимо у смартфонах – там швидкий дофамін, там оперативна інформація, там віртуальний світ, де немає війни та горя. Все це завдає зоровій системі шкоди.

Чи є змога кардинально щось змінити, аби виправити ситуацію? Мабуть, у цих реаліях – ні. Звісно, можна порекомендувати кинути курити, не зловживати спиртним та булочками й дотримуватися інформаційної гігієни. А ще спати по 8 годин, якісно відпочивати й гуляти на свіжому повітрі мінімум 2 години на день. Проте життя постійно вносить свої корективи.

Отже, найголовніше восени – продумати всі чинники, які негативно впливають на здоров’я очей і, навпаки, допомагають підтримати його.

Негативні фактори

1. Найперше, це сезонні алергії на листя, плісняву, амброзію. Знаєте, що страждаєте щороку від полінозу? Дійте на упередження! Починайте антигістамінну терапію ще до цвітіння – пігулки, спреї, а за потреби й краплі в очі. Звісно, що перші два препарати вам призначить алерголог чи сімейний лікар, а останній – саме офтальмолог.

2. З початком опалювального сезону чимало скаржаться на сухість очей. Тож, поки є електрика, вмикаємо зволожувальні електричні прилади, а додатково користуємося краплями-сльозозамінниками. Вид підбирає фахівець залежно від ваших потреб – для утворення водного шару, муциново-ліпідного чи комбіновані.

3. Короткий день і часті вимкнення світла. Якщо влітку увечері можна обійтись і без додаткового освітлення, то восени без нього, на жаль, ніяк. Я не кажу, що читання у присмерках шкодить очам. Ні, просто вони швидше втомлюються, особливо в тих, у кого й так негаразд із зором: в людей із короткозорістю, астигматизмом, далекозорістю чи глаукомою. І звісно, в пацієнтів, що страждають на курячу сліпоту – ось вони дійсно потерпають від браку світла. Що робити? Закупити лампи, що працюють від павербанка. Не ліхтарик на голову або якісь гірляндочки. Ні, треба щоб поле освітлення було ширше, ніж формат книжки чи комп’ютера.

4. Загострення хронічних захворювань та депресивних станів. Загальне самопочуття відбивається й на зоровій системі. Тут можу порадити лише вчасно робити чекапи й діяти на упередження. Знаєте про проблеми зі шлунком? Приберіть з раціону гостре, надто солоне, жирне, смажене. Додайте ферментів, нормалізуйте кислотність, але це більше до сімейного лікаря чи гастроентеролога. А тим, хто страждає на депресії, раджу позбавитися забобон щодо психіатрів і звернутися до тямущого фахівця.

Позитивні фактори

1. Спека й жагуче сонце ідуть разом із літом. Ви ж знаєте, що сухе повітря й ультрафіолет впливають на сітківку та зовнішню поверхню ока? Тепер не доведеться щоразу перед виходом на роботу чи вулицю вдягати сонцезахисні окуляри й користуватися зволожувальними краплями. До того ж вночі вже немає спеки, тому можна повноцінно виспатися. Звісно, якщо сусідня країна дасть такий шанс.

2. Немає світла – вийдіть подихати свіжим осіннім повітрям. Американські вчені довели, що двогодинні прогулянки, особливо у зеленій зоні, зменшують ризик розвитку короткозорості. Кисень плюс фізична активність додають здоров’я. До того ж часто світло вимикають по вулицях, тож ідіть на сусідню вулицю, де горять ліхтарі.

3. Розмаїття продуктів! Не гайте часу: поки сезонні овочі та фрукти найдешевші, збагачуйте свій раціон. І заморожуйте якомога більше фруктів, ягід та зелені. Адже такий спосіб зберігає всі цінні вітаміни й мікроелементи.

Ви ж пам’ятаєте, що я писала про шкідливі звички та їхній вплив на зір? Отже, додайте у свою їжу максимум антиоксидантів – захистіть клітини ока від негативного впливу вільних радикалів. Цими антиоксидантами є вітаміни А, Е, С. Так ви підтримаєте стан судин, отже, й постачання корисними речовинами рогівки, сітківки й кришталика. А ще зарадите курячій сліпоті.

Де найбільше цих вітамінів:

помідори, солодкий перець, різні види капусти – білокачанна, цвітна, броколі, брюссельська. І ще: не демонізуйте картоплю, наприклад, приготовану у лушпинні, – чудове джерело вітаміну С! А він, між іншим, допомагає захищати очі від кон’юнктивіту та інших інфекційних хвороб;

морква, зелена цибуля, гарбуз, бобові, кавун, диня, нектарин, аґрус – усі яскраві овочі, фрукти та ягоди. До речі, кисленький аґрус явно не дооцінюють, адже в ньому найбільший вміст вітаміну А, що знижує ризик вікової дегенерації жовтої плями – стану, коли ви не в змозі чітко роздивитися деталі (надалі є небезпека взагалі втратити зір);

нерафіновані рослинні олії, горіхи й насіння, буряк, спаржа, листова зелень живлять сітківку, запобігаючи ретинопатії.

Та не антиоксидантами єдиними маємо збагачувати раціон. Дуже важливі вітаміни групи В для судин, нервових волокон очей та слизових оболонок. Тож налягайте на цибульку й часник, які, до речі, забезпечують організм сіркою, цинком, селеном і залізом – головними компонентами усіх полівітамінів для очей.

І пам’ятайте про пігменти, які уповільнюють дегенеративні процеси в оці й дають гостроту зору. Такі пігменти, як лютеїн і зеаксантин, містяться у кукурудзі, капусті кале та продуктах, наведених вище.

Про користь чорниці й лохини, мабуть, немає сенсу розповідати – це найрозпіареніші ягоди в Інтернеті. Лише додам, що вони корисні не тільки у свіжому вигляді, а й сушені, заморожені, консервовані.

Тож складайте щодня різнобарвну тарілку хоча б на одне приймання їжі, додавайте достатньо білка та кисломолочних продуктів. Гуляйте, дихайте свіжим повітрям і милуйтеся осінніми краєвидами. Давайте відпочинок очам кожні дві години, споглядаючи вдалину. Тримайте під контролем хронічні захворювання. Намагайтеся лягати раніше, щоб виспатися. І обов’язково раз на рік робіть профілактичні огляди в офтальмолога – так можна виявити захворювання на початковому етапі й ефективно зарадити проблемі.

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