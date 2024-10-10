Осінній вірус: чим харчуватися, щоб полегшити симптоми хвороби та прискорити одужання

Дізнайтеся, що допоможе полегшити симптоми застуди, позбутися кашлю та розладу шлунка, а також чого варто уникати, якщо ви підхопили вірус.

Важко залишатися працездатними, коли ви почуваєтеся хворими. Однак вашому організму потрібно правильне харчування, щоб одужати й видужати, коли ви страждаєте від застуди або грипу.

Найкращі продукти для вас у цей час – це ті, які підвищують імунітет і легко засвоюються. Експерти поділилися з Woman's World рекомендаціями щодо харчування за різних симптомів, а також продуктами, яких варто уникати, поки ви не одужаєте.

Як харчуватися під час хвороби

Хоча вкрай важливо їсти та підтримувати водний баланс під час хвороби, також важливо бути уважним до їжі, яку ви споживаєте. Кассандра Падула Берк, сертифікована дієтологиня та фізіотерапевтка, каже, що вам потрібно прислухатися до свого організму. Невеликі, часті прийоми їжі або перекушування можуть переноситися легше, ніж рясна їжа, коли ви не відчуваєте голоду.

Крім того, продукти, які ви маєте їсти, коли хворієте, можуть відрізнятися залежно від ваших симптомів.

Продукти, які можна їсти, коли у вас застуда

Лимони / Фото: Credits

Цитрусові. Укріплення імунної системи є ключовим фактором, коли йдеться про симптоми застуди або грипу, тому для підтримки своєї імунної системи їжте цитрусові, багаті на вітамін С, як-от апельсини, грейпфрути та лимони. Згідно з дослідженням, вітамін С допомагає імунній системі організму боротися з вірусами.

Часник / Фото: Credits

Часник. Він містить антимікробні та противірусні компоненти, які можуть стимулювати імунні клітини, щоб потенційно допомогти скоротити тривалість застуди, пояснює Мішель Рутенштейн, кардіолог-дієтолог.

Яблука / Фото: Credits

Яблука. Рутенштейн також рекомендує додавати до свого раціону червоні яблука, якщо у вас закладений ніс. Вони багаті на кверцетин – флавоноїд з протизапальними властивостями, який може допомогти підтримати імунітет і зменшити симптоми, пов'язані з застудою. Але обов'язково з'їжте шкірку, тому що саме там концентрується кверцетин.

Курячий суп / Фото: Credits

Курячий суп з локшиною. Звісно, ви не помилитеся, якщо оберете тарілку курячого або інших супів на основі бульйону. Ці класичні засоби теплі та заспокійливі, а пара може допомогти усунути закладеність носа. Дослідження показало, що курячий суп може допомогти зняти запалення, що може прискорити одужання від застуди.

Продукти, які можна їсти в разі кашлю або болю у горлі

Мед / Фото: Credits

Мед. Коли ви сильно кашляєте або у вас болить горло, ніжна їжа – гарний вибір, оскільки вона не подразнюватиме ваше горло ще більше. Мед напрочуд ефективний, каже Радж Дасгупта, доктор медицини. Він заспокоює біль у горлі та може допомогти полегшити кашель.

Чай / Фото: Credits

Гарячий чай. Що стосується напоїв, то чай допоможе вам підтримувати водний баланс і відкрити дихальні шляхи, полегшуючи дихання. Доктор Дасгупта рекомендує м'ятний або імбирний чай через їхні протизапальні властивості.

Йогурт. Якщо вас найбільше турбує біль у горлі, спробуйте їсти більш м'яку їжу, як-от йогурт, яєчня-бовтанка або персики та груші, щоб зменшити запалення, пропонує докторка Берк.

Продукти, які можна їсти за розладу шлунка

Експерти рекомендують спробувати дієту, яка складається з бананів, рису, яблучного пюре і тостів, якщо у вас розлад шлунка, діарея, блювання або нудота. Ці продукти прісні та легкі для шлунка, вважає доктор Дасгупта. Коли ви почуваєтеся хворими, ваша система травлення може бути доволі чутливою. Вживання цих продуктів може допомогти вам уникнути подальшого подразнення і заспокоїти розлад шлунка.

Продукти, яких варто уникати під час хвороби

Уникайте їжі, яка спричиняє запалення, як-от оброблені та смажені продукти з високим вмістом цукру, солі та жиру. Оскільки ваш організм намагається боротися з хворобою, вживання запальних продуктів може негативно вплинути на ваше одужання.

Те, що ви п'єте, також має значення. Доктор Дасгупта зазначає, що напої з кофеїном можуть призвести до зневоднення, особливо якщо ви вживаєте недостатньо рідини. Алкоголь також може зневоднювати вас, тому пийте воду і трав'яні чаї без кофеїну, поки не одужаєте.

Важливо правильно харчуватися та пити достатньо води, але якщо ви втомилися – відпочиньте. Пріоритет сну дозволяє вашому організму використати свою енергію для боротьби з інфекцією.

Якщо ж ви хворієте більше кількох днів або якщо ваші симптоми погіршуються, зверніться до лікаря.

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