Остеопороз: як зрозуміти, що ти в групі ризику, та зміцнити кістки природним шляхом

Не секрет, що міцні кістки – запорука нашого здоров'я, вони підтримують нашу активність, знижують ризик важких переломів і захищають життєво важливі органи. Але з віком кістки слабшають.

Дуже важливо підтримувати свої кістки в чудовій формі. Womans World допомагає розібратися, що таке остеопороз, як визначити, чи перебуваєте ви у групі ризику, а також пропонує прості способи зміцнити свій скелет натуральними засобами.

Що таке остеопороз

Остеопороз – це стан, за якого кістки стають слабкими і крихкими. Це робить їх сприйнятливішими до переломів. Остеопороз часто називають "тихою хворобою", оскільки ви не відчуваєте, як ваші кістки слабшають, і у вас може не бути жодних симптомів, доки ви не зламаєте кістку.

Жінки значно частіше страждають на остеопороз, ніж чоловіки. Чому це відбувається? Кістки складаються з живої тканини, яка постійно руйнується та замінюється протягом усього нашого життя. Ваше тіло покладається на мінерали кальцій і фосфат, щоб підтримувати кістки здоровими й міцними. Але з віком тіло починає поглинати ці мінерали замість того, щоб утримувати їх у кістках там, де вони потрібні. Це спричиняє низьку кісткову масу (провісник остеопорозу) або кількість кісткових мінералів у кістковій тканині. За остеопорозу організм втрачає занадто багато кісткової тканини або виробляє її недостатньо, або й те, й інше.

Остеопороз / Фото: Credits

Чому ризик остеопорозу збільшується з віком

У дитинстві, підлітковому й ранньому дорослому віці ваше тіло наближається до пікової кісткової маси або максимальної кількості кісткової тканини. Це призводить до щільнішого та сильнішого скелета. Щільність кісток збільшується на цих етапах життя, оскільки їх утворюється більше, ніж руйнується. Більшість людей досягають піку кісткової маси у віці від 25 до 30 років. Після цього ви втрачаєте кісткову масу швидше, ніж вона створюється.

Ви можете впасти в 20, 30 або 40 років і зможете встати, нічого не зламавши, але в якийсь момент, коли вам за 50 або більше, кістки втрачають свою щільність і архітектурну структуру. Тож те саме падіння, яке було у вас 20 років тому, тепер може призвести до перелому кістки, говорить Хаїм Ванек, доктор медичних наук, ендокринолог і доцент медичного факультету Університету здоров'я та науки штату Орегон.

Хоча ми всі втрачаємо щільність кісток, інтенсивність цієї втрати для кожного індивідуальна, пояснює Марісса Блюм, докторка медичних наук, ревматологиня. Втрата щільності кісток може залежати від багатьох факторів, зокрема від того, чи зробили ви велику роботу з отримання достатньої кількості кальцію, правильного харчування та фізичних вправ для досягнення хорошої щільності кісток, чи пережили ви менопаузу. Також на швидкість втрати щільності кісток впливає генетика.

Остеопороз / Фото: www.credits

Чому жінки схильні до остеопорозу

Кожна друга жінка та кожен четвертий чоловік протягом життя ламають кістку через остеопороз. За деякими даними, захворюваність на остеопороз серед жінок вища, ніж захворюваність на серцевий напад, інсульт і рак молочної залози, разом узяті. То ж чому жінки частіше страждають на остеопороз? Найчастішим тригером остеопорозу є менопауза. Справді, у 50% жінок у постменопаузі розвивається остеопороз.

Винним у цьому є падіння рівня естрогену, що відбувається під час менопаузи. Цей гормон стимулює клітини кістки, що беруть участь у процесі ремоделювання, дозволяючи організму формувати нову кістку та підтримувати здоров'я кісток. Але після менопаузи клітини, що руйнують кістку, так звані остеокласти, стають активнішими. А клітини, що формують нову кістку, або остеобласти, менш активні, тому це утворення відбувається не так, як до менопаузи.

Крім того, жінки схильніші мати слабші кістки, оскільки їх кістки зазвичай менші, тонші і менш щільні, ніж у чоловіків. А оскільки вони живуть довше, ніж чоловіки, це дає більше часу для сукупної втрати кісткової маси.

Чи є остеопороз генетичним

Те, що остеопороз має генетичний компонент, не викликає сумнівів у доктора Ванека та докторки Блюм. Хоча немає єдиного ідентифікованого гена, що викликає остеопороз, за словами лікарів, ми успадковуємо суміш генів, які беруть участь у формуванні кісток. Тому якщо у вас є батько, який мав остеопороз, ви також можете мати це захворювання.

Остеопороз / Фото: Credits

Як перевірити наявність остеопорозу самостійно

Якщо ви належите до групи ризику виникнення остеопорозу або підозрюєте його у себе, зверніться до свого сімейного лікаря. Зазвичай лікування цього захворювання передбачає мінімізацію ризиків травмування та медикаментозні способи зміцнення кісток. Проте лише кваліфікований фахівець може комплексно оцінити ваш стан і призначити адекватне лікування, повідомляє офіційний сайт МОЗ України.

Також можна перевірити наявність остеопорозу в домашніх умовах. Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі клінічної медицини, ви можете отримати уявлення про ризик розвитку остеопорозу, вимірюючи свій крок. Ось як це працює: на відкритому просторі позначте місце, де ви стоїте, потім зробіть два найбільші кроки вперед, які лише зможете. В сантиметрах виміряйте відстань між двома позначками. Отримавши це число, поділіть його на свій зріст у сантиметрах. Якщо отримане число нижче за 1,24, можливо, у вас остеопороз. Тест показує силу нижніх кінцівок, що може бути раннім індикатором остеопорозу.

Лікування остеопорозу

Існує кілька ліків від остеопорозу, які вам може призначити лікар. Вони спрямовані на сповільнення швидкості руйнування кісток і прискорення процесу їх формування. Але зазвичай основа лікування – переконатися, що пацієнт отримує достатню кількість кальцію та вітаміну D, і займатися вправами з ваговим навантаженням, тобто фізичною активністю, яка тренує м'язи й кістки, каже доктор Ванек. Лише після того, як ці три компоненти припинять бути достатньо ефективними, виникне потреба в ліках від остеопорозу.

Жінки у віці 51 рік і старші повинні отримувати 1200 мг кальцію на день. Найкращими його джерелами є молоко й молочні продукти, як-от сир і йогурт. Але ви також можете отримати необхідну кількість кальцію, вживаючи листову зелень, жирну рибу, збагачений апельсиновий сік, мигдаль, насіння чиа та чорну квасолю.

Вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій з їжі та забезпечує оновлення і мінералізацію кісток. Природні джерела вітаміну D – це жирна риба, яєчний жовток, гриби та збагачене молоко.

Як перевірити рівень вітаміну D

Вітамін D / Фото: Credits

За словами доктора Ванека, мінімальних доз вітамінів може бути замало. Перевірка рівня вітаміну D за допомогою аналізу крові – найкращий спосіб дізнатися, чи достатній ваш рівень його споживання. Ви можете отримувати вітамін D із сонячного світла та деяких продуктів, але якщо його рівень низький, необхідно щодня приймати вітамін додатково. Тож якщо у вас виникли сумніви щодо рівня вітаміну D, вам варто порадитися з лікарем, зробити аналіз і дотримуватися його рекомендацій щодо приймання вітамінів або добавок.

Що можна зробити для профілактики остеопорозу

Існує також 7 природних стратегій зміцнення кісток.

Як зміцнити кістки природним шляхом / Фото: Credits

Їжте більше білка. Вживання білкових продуктів зміцнює ваші кістки. Білок є важливим будівельним матеріалом хрящів, шкіри, крові, волосся, кісток і м'язів. Важливо зберігати гарну м'язову масу, тому що низька пов'язана із крихкістю кісток і підвищеним ризиком остеопорозу, а споживання білка призводить до підтримки м'язової маси, пояснює докторка Блюм.

За даними дослідження Університету Коннектикуту, вживання достатньої кількості білка пов'язане зі збільшенням щільності кісток і зниженням ризику остеопорозу у жінок. Жінкам треба прагнути споживати 0,8 г білка на кілограм маси тіла (або близько 50 г білка для жінки вагою 63 кг) на день.

В той час, як пісне м'ясо, птиця і молочні продукти є багатими джерелами білка, збільшення споживання рослинного білка, як-от горіхів та овочів, може дати більший імпульс для ваших м'язів.

Спіть. Немає жодних сумнівів, що міцний 7-8-годинний сон приносить користь здоров'ю всього тіла, включно зі зниженням ризику остеопорозу. Дослідження, проведене за участі понад 11 000 жінок у постменопаузі, показало, що у тих, хто спав 5 або менше годин на добу, мінеральна щільність кісткової тканини в чотирьох ділянках (все тіло, стегна, шия і хребет) була значно нижчою, порівнюючи з жінками, які спали 7 годин на добу. Дослідники зазначили, що різниця між двома групами еквівалентна одному року старіння.

Автори дослідження підозрюють, що поганий нічний сон порушує процес ремоделювання кісток, коли стара кісткова тканина видаляється й утворюється нова, а це відбувається під час сну. Розвиток і підтримання кісток підпорядковується циркадному ритму і пов'язане з циклом сну, стверджує доктор Ванек.

Танцюйте, гуляйте, рухайтеся. Вправи з невеликим обтяженням, серед яких перебування на ногах, які підтримують вашу вагу, створюють навантаження на кістки, яке змушує їх працювати важче. Згідно з дослідженням, щоденні заняття з ваговим навантаженням знижують ризик витончення кісток і переломів на 51%. Заслуга полягає в тому, що вони стимулюють активність остеобластів, які утворюють кістку. Бонус: бічні рухи на майданчику забезпечують одну з найбільших сил вертикальної реакції землі серед усіх рухів.

Танці, прогулянки та робота в саду – це гарні вправи з навантаженням, які ви можете виконувати. Ви можете носити обтяжувачі для кісточок або зап'ясть, щоб стимулювати навантаження і дійсно оптимізувати вправу. Також важливо знати, що ривок убік забезпечує більше зміцнення кісток, ніж крок уперед, тому танці такі корисні.

Як зміцнити кістки природним шляхом / Фото: Credits

Дозвольте собі келих пива чи вина. Потіште себе холодним пивом або келихом вина після довгого дня. Дослідження Університету Тафтса показало, що жінки в постменопаузі, які щодня випивали келих вина чи пива, мали вищу мінеральну щільність кісток, ніж ті, хто утримувався від цього. Кремній у пиві сприяє утворенню колагенових волокон, які зміцнюють наявні кістки та допомагають створювати нові, здорові кісткові клітини. Крім того, бор у пиві збільшує активність клітин, які розчиняють стару кістку та утворюють нову.

Що ж до вина, то дослідники виявили, що фітоестроген ресвератрол, який міститься у винограді, зв'язується з рецепторами естрогену в організмі, захищаючи від втрати кісткової маси. Це допоможе вашим кісткам залишатися міцними.

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Вибирайте ферментовані продукти. Такі продукти, як-от квашена капуста, кефір, ферментовані овочі є основним джерелом лактобактерій рамносус, корисного пробіотика, який пом'якшує вплив зниження рівня естрогену на міцність кісток. Дослідження передбачає, що щоденна доза пробіотика може збільшити мінеральну щільність кісток на 36% і знизити жорсткість суглобів на 42% за шість тижнів.

Ромашковий чай / Фото: Credits

Пийте ромашковий чай. Виявляється, що заспокійливий напій – це також простий спосіб зберегти кістки міцними. Дослідження показує, що ромашка допомагає підтримувати природне зростання остеобластичних клітин, тобто тих клітин у вашому організмі, які сприяють зростанню і мінералізації кісток.

Як зміцнити кістки природним шляхом / Фото: Credits

Засмагайте. Наступного разу, коли ви вирушите у справах, спробуйте підкотити рукави на кілька хвилин. Чим більше шкіри ви залишаєте відкритою, тим більше вітаміну D ви зможете засвоїти від сонця. Це дуже важливо для здоров'я кісток, оскільки дефіцит поживних речовин може призвести до їх руйнування та зниження засвоєння кальцію. А отримання достатнього рівня вітаміну D, за даними дослідження, допоможе знизити ризик переломів на 33%. Щоб переконатися, що ви отримуєте достатню кількість сонця, намагайтеся кілька разів на тиждень проводити 20 хвилин на вулиці близько полудня, не наносячи сонцезахисний крем.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію або діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування, змінювати систему харчування або приймати вітаміни й добавки.

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