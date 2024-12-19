Вівсянка: чим вона корисна для нашого здоровʼя

Овес має безліч корисних властивостей для здоров'я. Він сприяє схудненню, знижує рівень цукру у крові та зменшують ризик серцевих захворювань.

Видання Healthline розповіло про основні переваги вживання цього унікального продукту.

Овес — це цільнозерновий продукт, відомий науково як Avena sativa. Найбільш цілісний вид — вівсяна крупа, яка потребує довгого приготування. Проте багато людей обирають подрібнений чи різаний овес через швидкість приготування.

Овес швидкого приготування — оброблений варіант. Його легко готувати, хоча текстура може бути занадто кашоподібною. Вівсянка традиційно подається на сніданок у вигляді каші, приготованої на воді чи молоці. Її також використовують у випічці, батончиках мюслі та інших стравах.

Чим корисний овес

Багатство антиоксидантами. Цільний овес містить унікальні антиоксиданти, зокрема авенантраміди, які зустрічаються майже виключно у вівсі. Вони покращують кровообіг, знижують запалення та допомагають боротися зі свербежем.

Цільний овес містить унікальні антиоксиданти, зокрема авенантраміди, які зустрічаються майже виключно у вівсі. Вони покращують кровообіг, знижують запалення та допомагають боротися зі свербежем. Розчинна клітковина. Бета-глюкан у складі вівса утворює у шлунку гелеподібну субстанцію, яка сприяє: регуляції рівня цукру у крові, підтримці здорової мікрофлори кишківника, зниженню ризику діабету II типу.

Бета-глюкан у складі вівса утворює у шлунку гелеподібну субстанцію, яка сприяє: регуляції рівня цукру у крові, підтримці здорової мікрофлори кишківника, зниженню ризику діабету II типу. Знижує рівень холестерину. Бета-глюкан допомагає виведенню холестерину з організму та запобігає його окисленню, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Бета-глюкан допомагає виведенню холестерину з організму та запобігає його окисленню, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Контроль цукру у крові. Овес допомагає стабілізувати рівень цукру у крові, затримуючи всмоктування глюкози. Це особливо важливо для людей із діабетом II типу.

Овес допомагає стабілізувати рівень цукру у крові, затримуючи всмоктування глюкози. Це особливо важливо для людей із діабетом II типу. Сприяє схудненню. Завдяки високому вмісту клітковини вівсянка надовго залишає відчуття ситості. Це допомагає зменшити калорійність раціону та запобігти переїданню.

Завдяки високому вмісту клітковини вівсянка надовго залишає відчуття ситості. Це допомагає зменшити калорійність раціону та запобігти переїданню. Догляд за шкірою. Дрібно подрібнений овес або колоїдна вівсянка, використовується у косметології для лікування свербежу, подразнень і навіть екземи.

Дрібно подрібнений овес або колоїдна вівсянка, використовується у косметології для лікування свербежу, подразнень і навіть екземи. Знижує ризик дитячої астми. Введення вівсяних продуктів у дитячий раціон може знизити ризик розвитку астми.

Введення вівсяних продуктів у дитячий раціон може знизити ризик розвитку астми. Полегшує запори. Вівсяні висівки сприяють поліпшенню травлення та регулярності випорожнень, особливо у людей похилого віку.

Як додати овес до свого раціону

Вівсянка на сніданок — найпопулярніший спосіб вживання.

Інгредієнти:

Вівсянка 1/2 склянки

Вода 1 склянка

Сіль

Приготування:

Змішайте інгредієнти у каструлі. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть, помішуючи, до готовності. Щоб зробити кашу ще смачнішою, додайте фрукти, горіхи, насіння, корицю чи мед. Вівсянка також стане відмінним компонентом випічки чи ґраноли.

Хоча овес природно не містить глютену, він може забруднюватися під час обробки. Обирайте продукти з позначкою “без глютену”, якщо це необхідно для вашого здоров'я.

Овес — універсальний та поживний продукт, який варто включити до раціону. Він підтримує здоров'я серця, допомагає контролювати вагу, сприяє нормалізації рівня цукру та навіть дбає про шкіру. Додайте вівсянку до свого меню та насолоджуйтеся її користю щодня.

Читайте також: