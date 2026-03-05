Оземпік і зір / © Credits

Про можливі побічні ефекти GLP-1 препаратів сьогодні говорять усі, від TikTok до медичних конференцій. Після історій про Оземпікове обличчя та Оземпікових дітей у медіа з’явився ще один тривожний термін — «Ozempic blindness» або сліпота від препарату Оземпік.

Видання Cleveland Clinic спробувало пояснити, що насправді відомо про вплив GLP-1 препаратів на зір і головне, чи варто хвилюватися.

Що таке сліпота від Оземпіка

Почнемо з головного, «Оземпікова сліпота» — не є медичним діагнозом. Мова йде про можливий зв’язок між прийманням семаглутиду (дієва речовина Оземпіка) та станом під назвою неартеріїтна ішемічна нейропатія зорового нерва — Nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy, скорочено — NAION.

Це захворювання виникає через порушення кровопостачання зорового нерва та може спричиняти раптове зниження зору. Одне з досліджень показало підвищений ризик NAION у людей, які приймали Оземпік, порівняно з тими, хто не приймав препарат. Однак, і це критично важливо, дослідники виявили асоціацію, а не причинно-наслідковий зв’язок. Тобто довести, що саме препарат викликає проблему, наразі неможливо. Ба більше, інші дослідження не підтвердили такого зв’язку.

Що кажуть знавці

American Academy of Ophthalmology екомендує лікарям обговорювати можливий ризик із пацієнтами, які приймають GLP-1 препарати. Проте важливо памʼятати, що офіційних рекомендацій припиняти лікування немає.

Більшість офтальмологів вважають, що користь препаратів, як от контроль діабету, зниження ваги та зменшення серцево-судинних ризиків, переважає потенційні ризики для очей. Цікаво, що ранні дослідження навіть припускають можливий захисний ефект щодо вікової макулярної дегенерації (AMD).

Симптоми, які не можна ігнорувати

Якщо розвивається NAION, можливі такі прояви:

раптове, безболісне погіршення зору

затуманення частини поля зору

ослаблення сприйняття кольорів (дисхроматопсія)

Лікування NAION наразі не існує, але з часом приблизно у третини пацієнтів зір частково відновлюється.

Група ризику

Механізм NAION пов’язують із порушенням кровообігу зорового нерва. Фактори ризику включають:

гіпертонію

знижений тиск під час сну

цукровий діабет ІІ типу

атеросклероз

апное сну

анемію

куріння

мігрень

Варто також зазначити, що у перших дослідженнях припускалося, що за діабетичної ретинопатії GLP-1 можуть погіршувати стан. Однак навіть у цих випадках більшість лікарів рекомендують продовжувати терапію через її доведену користь для контролю діабету.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви приймаєте семаглутид і помітили зміни зору, обовʼязково зверніться до лікаря протягом кількох днів. Якщо зір погіршився раптово та без болю — це причина для невідкладного огляду. Тут важлива швидкість реагування, навіть якщо згодом виявиться, що причина не пов’язана з препаратом.

«Оземпікова сліпота» — це медійний термін, а не медичний діагноз. Ризик розвитку NAION залишається рідкісним і більшість людей, які приймають Оземпік або інші GLP-1 препарати, не відчувають жодних змін зору.

Водночас дослідження тривають, оскільки мільйони людей у світі використовують ці препарати, медична спільнота прагне краще зрозуміти їхній вплив на здоров’я очей, як потенційні ризики, так і можливі захисні ефекти.

Головне правило — не панікувати, не припиняти та не розпочинати лікування самостійно, але лише під наглядом лікаря.