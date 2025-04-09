Оземпік: панацея краси чи сучасний вбивця організму / © Associated Press

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Що це за засіб, який викликає справжній фурор серед тих, хто роками бореться із зайвими кілограмами, чи справді він допомагає схуднути без шкоди для здоров’я, а головне — кому він дійсно потрібен, а кому може серйозно зашкодити. Відповіді на ці запитання дала нутриціологиня Катерина Крупкіна у розмові з Марічкою Падалко для її YouTube-каналу.

Що таке Оземпік

Оземпік — це торгова назва препарату з дієвою речовиною семаглутід. Спершу він був розроблений як засіб для лікування цукрового діабету ІІ типу. Семаглутід належить до класу GLP-1 агоністів — препаратів, які імітують гормон, який регулює рівень цукру у крові, апетит та уповільнює спорожнення шлунка.

Це дійсно професійний медичний препарат, який став відкриттям у терапії серйозного ожиріння та діабету. У країнах, де проблеми з надмірною вагою набули масштабів епідемії, Оземпік уже визнаний проривом на рівні винаходу антибіотиків або статинів.

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Чому він став популярним серед зірок

Багато хто помітив, зірки, які десятиліттями не могли схуднути навіть із персональними тренерами, раптом "зникають" на очах. Секрет — у курсі ін'єкцій Оземпіку. Його здатність пригнічувати апетит і зменшувати споживання калорій — справжнє диво для тих, хто без успіху роками боровся з зайвою вагою.

Однак саме ця популярність і викликає найбільше запитань. Адже препарат, призначений для тяжкохворих, усе частіше застосовується для скидання всього 5–10 кілограмів — задля краси, а не за медичними показаннями.

Справжні плюси — тільки для тих, хто дійсно потребує

За словами Катерини Крупкіної, у випадках ожиріння II–IV ступеня та цукрового діабету II типу, Оземпік може значно покращити якість життя. Зниження ваги сприяє нормалізації гормонального фону, покращує роботу щитоподібної та репродуктивної систем, зменшує навантаження на суглоби та серце.

Але препарат не є чарівною пігулкою. Він працює тільки у комплексі зі зміною способу життя: харчової поведінки, фізичної активності, сну.

Мінуси, які замовчують: дефіцити, гормональні збої, проблеми з травленням

Препарат значно зменшує апетит — їжа буквально стоїть у шлунку годинами. Людина перестає відчувати голод і починає споживати надто мало калорій. Саме це стає причиною серйозних побічних ефектів.

«Коли тіло не отримує достатньо поживних речовин, виникають дефіцити. Випадає волосся, стоншуються кістки, страждає шкіра, погіршується робота щитоподібної залози та підшлункової. Але це не прямий наслідок дії препарату — це наслідок різкого та тривалого голодування», — пояснює Крупкіна.

До того ж після припинення використання препарату, апетит повертається і якщо не змінено харчові звички — вага теж повертається, іноді з надлишком.

Ціна краси — ваше здоровʼя

Курс препарату обходиться недешево, але набагато дорожчими можуть виявитися його наслідки: проблеми зі шлунком, підшлунковою, кістковою системою, м’язовою масою.

Катерина розповідає, що бачила чимало пацієнтів, які після скасування препарату мали скарги на повернення зайвої ваги, слабкість, розлади травлення, порушення обміну речовин.

Чи можна приймати Оземпік усе життя

Наукові дослідження тривають і наразі немає єдиного висновку, чи можна використовувати препарат постійно. Але вже зараз зрозуміло: без паралельної роботи над способом життя — це лише тимчасове рішення.

«Я не проти цього препарату. Але тільки якщо людина справді має медичні показання. У всіх інших випадках — це гра зі здоров’ям», — зазначає Крупкіна.

Чарівної пігулки не існує

Бажання мати струнке тіло — природне та зрозуміле. Але варто пам’ятати, що здоров’я — найцінніше, що ми маємо. Оземпік — не панацея та й точно не чарівна ін’єкція молодості. Він може стати інструментом у руках лікаря — але не способом втекти від змін у харчуванні та способу життя. Тож перш ніж вирішити зробити укол для схуднення — запитайте себе, що ви готова змінити у собі, щоб залишатися у формі без його використання.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК ЇСТИ ТАК, ЩОБ ХУДНУТИ?! Оземпік, дієти-вбивці й ДЕШЕВИЙ РАЦІОН