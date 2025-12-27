"Оземпікові діти": як препарати для схуднення впливають на фертильність

Оземпік / © Associated Press

У соцмережах це явище вже охрестили «Оземпікові діти», проте чи справді препарати класу GLP-1 можуть підвищувати фертильність і чому лікарі закликають до обережності, розповіло видання Cleveland Clinic.

Препарати на кшталт Оземпік і Мунджаро стрімко увійшли у повсякденне життя мільйонів людей. Вони допомагають контролювати діабет, знижувати вагу та покращувати загальний стан здоров’я, але поряд із цими очевидними плюсами лікарі почали помічати ще одну тенденцію: пацієнтки, які роками не могли завагітніти, раптом дізнаються, що чекають на дитину.

Що означає термін «Оземпікові діти»

Попри гучну назву, мова йде не лише про Оземпік. Це узагальнений термін для вагітностей, які настали під час або після приймання агоністів GLP-1 — класу препаратів, які імітують гормон, який регулює апетит, рівень цукру та обмін речовин. Важливо розуміти:

ці ліки не є засобами для лікування безпліддя;

підвищена фертильність — побічний ефект, а не основне призначення;

наукові дослідження ще не дали повної картини довгострокових наслідків.

Чому GLP-1 можуть підвищувати шанси на вагітність

Причин одразу кілька та всі вони добре відомі медицині.

Зниження ваги. Надмірна маса тіла безпосередньо впливає на репродуктивну систему. Зменшення ваги допомагає відновити гормональний баланс, регулярну овуляцію та загальний репродуктивний потенціал. Краще контрольований діабет. Некомпенсований діабет негативно впливає на фертильність як у жінок, так і у чоловіків. GLP-1 препарати стабілізують рівень глюкози, який позитивно відображається на гормональній системі. Гормональні та запальні фактори. Дослідження показують, що GLP-1 можуть зменшувати запалення, нормалізувати рівень тестостерон та стимулювати овуляцію. У сукупності це створює сприятливіші умови для зачаття.

Контрацепція

Один із найменш обговорюваних моментів — вплив GLP-1 на ефективність оральних контрацептивів. Препарати цього класу сповільнюють травлення та всмоктування речовин, а отже протизаплідні таблетки можуть засвоюватися гірше. Найвищий ризик — у період підвищення дози препарату. Лікарі радять у цей час використовувати бар’єрні методи, як от презервативи та діафрагми, чи перейти на альтернативні методи, наприклад, ВМС, імпланти та вагінальні кільця.

Якщо настала вагітність

Медична позиція наразі обережна: GLP-1 не рекомендовані під час вагітності. Хоча одне з ранніх досліджень не виявило серйозних ризиків для плода, вибірка була невеликою, а даних — недостатньо. У разі вагітності лікар зазвичай радить:

припинити приймання препарату;

перейти на безпечні для вагітності альтернативи;

індивідуально оцінити ризики та користь.

Це завжди особиста розмова між лікарем і пацієнткою. Здоров’я матері так само важливе, як і здоров’я майбутньої дитини.

Оземпік та інші GLP-1 агоністи справді змінюють життя — допомагають контролювати вагу, хронічні захворювання та, як виявилося, можуть підвищувати фертильність. Але саме тому вони потребують усвідомленого та відповідального використання.

Якщо вагітність у планах — ці препарати можуть стати етапом підготовки організму, але не супутниками зачаття. Якщо ж ні, важливо заздалегідь подбати про надійну контрацепцію.