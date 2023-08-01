Ознака серйозних захворювань: чому не можна ігнорувати біль у великому пальці ноги

Як для такої маленької частини тіла, великий палець ноги може завдавати сильного болю. Він може бути настільки сильним, що здатен розбудити вас посеред ночі. Як виявилося, цей тип болю напрочуд поширений, особливо у людей старшого віку.

Як і багато інших симптомів, біль у великому пальці ноги може бути викликаний низкою чинників. Тому Womans World запитав найкращих лікарів, які спеціалізуються на стопах і суглобах, що може означати пульсувальний біль у великому пальці ноги і що можна зробити, щоб його полегшити.

Хорошою новиною є те, що яке б основне захворювання не викликало біль у пальцях ніг, воно, найімовірніше, піддається лікуванню. Поганою – цей тип болю часто виникає через проблему, яка потребує медичного лікування, іноді навіть доволі тривалого.

Чому вночі болить палець на нозі?

Хуан Дж. Мая, доктор медичних наук, ревматолог із Центру ревматології Палм-Біч, вважає, що найбільш імовірною причиною болю у великому пальці ноги є втома від активно проведеного часу. Коли тіло розслабляється, ви помітите дискомфорт, який могли ігнорувати протягом насиченого подіями та активністю дня. Ніч – час, коли ваш розум спокійний і може зосередитися на больових відчуттях.

Якщо ви страждаєте від пульсувального болю у великому пальці ноги, поставте собі кілька запитань, щоб краще зрозуміти, що викликає біль.

У вас гарячка?

Температура тіла вище 38 градусів передбачає наявність інфекції, як-от врослий ніготь на пальці ноги або інфекція кістки, яка потребує невідкладної допомоги. Зверніться до лікаря якомога раніше. Роберт Корнфельд, доктор медичних наук і комплексний ортопед пропонує для короткострокового полегшення спробувати замочити палець ноги в теплій воді з білим оцтом або англійською сіллю. Лікування залежатиме від причини інфекції, але може включати антибіотики, знеболювальні і видалення частини нігтя або кістки.

Ваш великий палець ноги став твердим та опухлим?

Hallux Rigidus – це тип остеоартриту (ОА) або вікового артриту "зношування", який уражає суглоб великого пальця стопи, також відомий як плюснефаланговий суглоб. В разі Hallux Rigidus суглоб настільки зношується, що палець насправді практично не рухається.

Ортопед може допомогти вам упоратися із больовими симптомами за допомогою таких пристроїв і методів лікування, як-от устілки, ін'єкції чи хірургічне втручання. За словами лікаря Корнфельда, для короткочасного полегшення в разі відсутності інфекції може допомогти холодний компрес для пальця ноги.

Чому не можна ігнорувати біль у великому пальці ноги / Фото: Credits

Чи виник біль у пальцях ніг раптово й сильно?

Більш складна форма артриту, подагра або подагричний артрит, викликає тяжкі напади з болем, набряком і болісністю, часто в суглобі великого пальця ноги. Запальна форма ревматичного захворювання – подагра – виникає, коли в організмі накопичується сечова кислота, і всередині та навколо суглобів утворюються гострі кристали.

Біль від подагри може бути болісним і, як відомо, пробуджує людей від сну. Порівнюючи з іншими болями в пальцях ніг, пов'язаними з артритом, подагра зазвичай має епізодичний характер.

Ваш терапевт або ортопед може діагностувати подагру за допомогою лабораторних аналізів, що вимірюють рівень сечової кислоти в крові. За необхідності він може прописати знеболювальні в короткостроковій перспективі, а також скласти план лікування, який допоможе запобігти майбутнім загостренням і пошкодженню суглобів.

Чи це пекучий або нийний біль, і чи зменшується він, коли ви звішуєте ногу з ліжка?

У вас можуть бути проблеми із судинами чи кровообігом, каже доктор Корнфельд. Як і остеоартрит, захворювання периферичних судин (ЗПС) є повільним і прогресувальним захворюванням. Закупорка кровоносної судини може спричинити ЗПС, також відоме як захворювання периферичних артерій (ЗПА). Коли закупорка обмежує приплив крові до тканин ступнів або ніг, пошкодження (і біль) виникає в тій частині тіла, яка розташована нижче за закупорку.

Звішування ніг з ліжка або стояння покращує приплив крові до ніг і може допомогти полегшити біль у цей момент, але такий стан вимагає обов'язкової консультації лікаря.

Тестування допоможе визначити план лікування, який може включати зниження факторів ризику серцево-судинних захворювань, як-от високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину, за допомогою ліків і зміни способу життя.

Чи є у вас в анамнезі діабет, інсульт або неврологічні захворювання?

Іноді біль у великому пальці ноги є нейропатичним болем, спричиненим нервовим захворюванням, як-от защемлення нерва або невропатія. Якщо ваш лікар підозрює залучення нерва, він захоче виключити неврому Джопліна (здавлення нерва між великим і другим пальцями стопи). В разі необхідності цю неврому можна лікувати за допомогою індивідуальних ортопедичних устілок і різних форм ін'єкційної терапії.

Периферична невропатія може бути результатом ушкодження нерва десь в організмі. Серед симптомів можуть бути слабкість, оніміння та біль у руках і ногах. Для розслідування лікар використовує візуалізацію або лабораторні тести для визначення основного джерела, як-от діабет, аутоімунне захворювання, дефіцит поживних речовин або інші причини.

За словами доктора Корнфельда, лікування часто включає зміни способу життя, як-то підвищення активності та зміна дієти. А дослідження, опубліковане в журналі Medical Acupuncture, передбачає, що акупунктура може допомогти в лікуванні деяких типів невропатичного болю.

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