Ознаки того, що ви їсте забагато цукру

Невелика кількість цукру прийнятна для здоров'я, але надмірне споживання може спричинити набір ваги, акне та збільшити ризик розвитку діабету 2 типу та інших серйозних захворювань.

Від звичайного кетчупу, до дитячого харчування доданий цукор можна знайти навіть у найнесподіваніших продуктах. Майже всі ультраоброблені продукти мають у своєму складі цукор. На жаль, він є основною причиною ожиріння та багатьох хронічних захворювань.

На сторінці ElevateMindHQ розповіли про ознаки, які вказують на те, що ви споживаєте занадто багато цукру.

Проблеми зі шкірою

Високе споживання цукру може викликати запалення та глікацію, процес, що руйнує колаген. Це може проявлятися у вигляді вугрів, передчасних зморшок і загального старіння шкіри. Дієти з високим вмістом цукру можуть збільшити секрецію андрогенів, вироблення жиру та запалення, що може підвищити ризик розвитку прищів.

Розлади настрою

Дослідження показують, що дієти з високим вмістом цукру впливають на активність нейромедіаторів у мозку, потенційно збільшуючи ризик депресії та тривоги. Дієта, багата на цукор й ультраоброблені продукти, може збільшити ризик депресії як у чоловіків, так і у жінок.

Коливання енергії

Цукор викликає швидкі стрибки рівня глюкози в крові, а потім різкі падіння. Цей ефект американських гірок може змусити вас почуватися втомленим і дратівливим протягом дня.

Стійкий потяг

Надмірне споживання цукру може порушити гормони голоду вашого організму, що призведе до постійного бажання їсти більше солодкого. Це створює шкідливий цикл тяги та надмірного споживання.

Накопичення жиру в області живота

Фруктоза, компонент цукру, в основному метаболізується в печінці. Надмірне споживання може призвести до збільшення накопичення жиру, особливо в області живота.

Як зменшити споживання доданого цукру:

Замініть газовані напої, енергетичні напої, соки та солодкі чаї на воду;

Підсолоджуйте звичайний йогурт свіжими або замороженими ягодами замість того, щоб купувати ароматизований йогурт з цукром;

Споживайте цілі фрукти замість фруктових смузі з цукром;

Замініть цукерки домашньою сумішшю фруктів, горіхів і темним шоколадом;

Використовуйте оливкову олію та оцет замість солодких заправок для салатів, таких як медова гірчиця;

Вибирайте маринади, кетчуп і соуси без додавання цукру;

Шукайте пластівці та гранолу, що містять менш як 4 грами цукру на порцію;

Уникайте алкогольних напоїв, підсолоджених газованою водою, соком, медом та цукром.

Можливо, ви любите фруктові смузі на сніданок або пончики з глазур'ю як солодкий перекус, але велика кількість цукру може негативно позначитися на рівні цукру в крові та серцевому здоров'ї. Його надмірне споживання збільшує ризик розвитку захворювань і може спричинити такі симптоми, як втома і здуття живота. Крім того, з часом це може призвести до надмірного набору ваги.

Нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня споживати оливкову олію"

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