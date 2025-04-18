Ознаки того, що ви пʼєте замало води / © Associated Press

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Вода — це життя. Вона тече крізь наші вени, як річка, що живить землю. Без неї блякнуть не лише квіти, а й ми самі. І хоча кожен з нас чув про магічну формулу «вісім склянок води на день», ця істина — лише загальний орієнтир. Насправді потреби у рідині у кожної людини свої: залежно від віку, способу життя, дієти, клімату та навіть приймання ліків, про це розповіло видання Real Simple.

Скільки води варто пити щодня

Емпіричне правило «вісім склянок на день» — непоганий орієнтир, але добова норма залежить від безлічі факторів. Вік, рівень фізичної активності, харчування, клімат, навіть ліки, які ви приймаєте — усе це впливає на потребу в рідині.

Рекомендується орієнтуватися на приблизно два літри води на день, включно з рідинами з інших напоїв і їжі. Але головне — прислухатися до тіла. Якщо ви відчуваєте втому, головний біль або дратівливість — можливо, настав час зробити ковток води.

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Що відбувається, коли води недостатньо

Зневоднення — не лише сухість у роті. Воно впливає на енергію, концентрацію, настрій та навіть пам’ять. Мозок працює повільніше, а тіло — втомлюється швидше. Часто люди плутають спрагу з голодом або списують втому на недосип і забувають про найпростіше: воду.

Ознаки зневоднення:

сухість у роті;

головний біль;

втома та слабкість;

запаморочення;

темна сеча та рідкісне сечовипускання;

суха чи «в’яла» шкіра.

Чи можна переборщити з водою

Так. Надмірне споживання води може спричинити гіпонатріємію — коли рівень натрію у крові падає надто низько. Це загрожує нудотою, сплутаністю свідомості, а у тяжких випадках — судомами чи навіть втратою свідомості. Тож важливо дотримуватися балансу.

Навіщо організму потрібна вода

Підтримка роботи органів. Серце, нирки, печінка — усе працює завдяки воді.

Змащення суглобів. Без достатньої кількості рідини виникає жорсткість і біль у рухах.

Регуляція температури тіла . Під час фізичної активності організм охолоджується за допомогою поту, а отже, потребує нової порції вологи.

Покращення травлення. Вода сприяє роботі кишківника та формуванню здорового мікробіому.

Підтримка когнітивних функцій. Вона допомагає мозку працювати краще, а це покращує настрій.

Захист від хронічних захворювань. Достатній рівень гідратації зменшує ризик серцевих захворювань, інсульту, діабету та деменції.

Красива шкіра. Зволожена шкіра має пружний, сяючий та здоровий вигляд.

Як перевірити, чи ви достатньо зволожені

Спрага . Якщо ви відчуваєте її часто — це вже сигнал.

Колір сечі. Світло-жовта — норма. Темна — варто пити більше.

Частота сечовипускання. Раз на 90 хв — добре. Раз на шість годин — тривожний дзвіночок.

Тургор шкіри. Ущипніть себе за тильну сторону долоні. Якщо шкіра швидко повертається на місце — все гаразд. Якщо повільно — пийте воду.

Смачні способи пити більше води

Якщо звичайна вода не надихає — зробіть її цікавішою та смачнішою:

додайте часточки лимона, м’яти, огірка або ягід;

замініть лід на заморожені фрукти;

пийте газовану воду без цукру;

споживайте більше продуктів з високим вмістом води: огірки, кавуни, селера, помідори, полуниця, апельсини.

Зволоження — це не мода, а щоденна турбота про себе. Проста звичка пити воду може змінити самопочуття, настрій, зовнішність і навіть тривалість життя. Тож наступного разу, коли відчуєте втому — зробіть паузу. Можливо, вашому організму просто не вистачає пари ковтків цілющої прозорої рідини.