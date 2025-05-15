Ожиріння: причини виникнення цього захворювання / © Credits

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Поширеність ожиріння у світі за останні десятиліття зросла втричі. І хоча зовнішні фактори, як-от дієта та спосіб життя, відіграють значну роль, не варто недооцінювати вплив генетики, гормонального фону та навіть нестачі сну.

Видання Medical News Today детально розглянуло, чому виникає ожиріння, які чинники його спричиняють і що реально допомагає у профілактиці та лікуванні.

Що таке ожиріння

Ожиріння — це накопичення надмірної кількості жиру в організмі, яке може негативно впливати на здоров’я. Найчастіше для його оцінки використовують індекс маси тіла (ІМТ). Це простий розрахунок: вага (в кг), поділена на квадрат зросту (в м²). Наприклад:

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ІМТ від 25 до 29,9 — надмірна вага.

ІМТ 30 і більше — ожиріння.

Однак ІМТ — не єдиний показник. Враховуються також інші параметри, зокрема об’єм талії, співвідношення талії до стегон та загальний розподіл жиру.

Основні причини ожиріння

Надмірне споживання калорій

Основне правило енергетичного балансу просте: якщо ми споживаємо більше калорій, ніж витрачаємо — тіло починає відкладати надлишки у вигляді жиру.

Найбільшими «винуватцями» часто є:

Фастфуд і смажена їжа

Оброблене м’ясо (ковбаси, сосиски)

Випічка та солодощі з доданим цукром

Газовані напої, алкоголь, солодкі соки

Продукти з прихованим цукром — кетчуп, соуси, готові сніданки

Особливо шкідливий кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, який часто додають до промислових продуктів. Його надмірне вживання пов’язують з ожирінням, діабетом II типу та неалкогольною жировою хворобою печінки.

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Малорухливий спосіб життя

Сучасне життя зводиться до сидіння: за комп’ютером, у машині, в офісі. Брак руху зменшує кількість спалених калорій та порушує гормональний баланс — особливо це стосується інсуліну, гормону, який регулює рівень цукру у крові.

Як результат — зростає ризик метаболічного синдрому, до якого входять:

підвищений тиск

резистентність до інсуліну

високий рівень холестерину

Фізична активність (навіть звичайна ходьба чи прибирання вдома) вже має значення. Регулярний рух допомагає зменшити ризик ожиріння та його ускладнень.

Недостатній сон

Хронічний недосип впливає на два важливі гормони:

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Грелін — стимулює апетит

Лептин — сигналізує про ситість

Коли ми спимо менш як 6–7 годин, рівень греліну зростає, а лептину — знижується. Це призводить до переїдання та тяги до солодкого. Нестача сну підвищує ризик ожиріння навіть у дітей від 5 років.

Ендокринні порушення та вплив харчових добавок

Певні речовини у харчових продуктах, відомі як ендокринні руйнівники, можуть впливати на метаболізм, гормони та накопичення жиру.

Це, зокрема, консерванти, барвники та згаданий вище фруктозний сироп. Вони не лише сприяють накопиченню жиру, але й провокують запалення в організмі, яке порушує обмін речовин.

Генетика та гормони

Ожиріння може бути обумовлене мутаціями певних генів, таких як ген FTO. Він впливає на:

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апетит

тягу до жирної та солодкої їжі

зниження відчуття ситості

Такий «ген ожиріння» може сприяти підвищенню рівня греліну — гормону, який змушує нас частіше їсти. Це пояснює, чому деяким людям важко схуднути, навіть якщо вони дотримуються дієти.

Побічна дія ліків

Деякі препарати можуть викликати збільшення ваги як побічний ефект. До них належать:

антидепресанти (деякі групи)

антипсихотичні засоби

глюкокортикоїди (наприклад, при ревматизмі)

препарати для лікування діабету

Обов’язково обговорюйте можливі зміни ваги з лікарем перед початком приймання нових ліків.

Чи можна схуднути назавжди

Чим довше у людини зберігається надмірна вага, тим складніше її позбутись. Це частково пояснюється біологічними механізмами: в організмі з’являється білок sLR11, який заважає спалюванню жиру.

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Проте це не означає, що неможливо схуднути. Просто у деяких людей процес буде повільнішим і потребуватиме більше зусиль, але результат реальний.

Як знизити ризик ожиріння

Скоротіть споживання оброблених продуктів. Готуйте більше вдома, використовуйте прості інгредієнти.

Читайте етикетки. Уникайте продуктів з доданим цукром або фруктозним сиропом.

Займайтесь будь-якою фізичною активністю. Навіть 30 хв ходьби щодня можуть принести користь.

Налагодьте сон. Намагайтеся спати 7–8 годин щоночі.

Контролюйте порції. Навіть корисна їжа може призводити до набору ваги у великій кількості.

Не ігноруйте стрес. Він часто провокує емоційне переїдання. Медитація, прогулянки, йога — допоможуть зменшити напругу.

Звертайтесь до лікаря. Якщо вага стрімко зростає чи не зменшується, можливо, потрібна консультація ендокринолога чи дієтолога.

Ожиріння — це не лише результат неправильного харчування. Воно виникає під впливом складної комбінації факторів: від способу життя до генетики. І хоча не кожну причину можна усунути, більшість людей здатні вплинути на свою вагу, змінивши харчові звички, рівень активності та ставлення до власного тіла.

Головне — діяти поступово, з любов’ю до себе та розумінням, що навіть найменші кроки можуть призвести до великих змін.