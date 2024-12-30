Пʼяна правда: чи можна вірити словам нетверезої людини

Чи дійсно ми стаємо чеснішими, коли п'яні, стародавній вислів "In vino veritas" (“Істина у вині”), який приписують Плінію Старшому, припускає, що алкоголь може відкривати нашу істинну сутність. Проте так це, чи ні, спробуємо розібратися.

Видання PsychologyToday розповіло, що нещодавно у США відбулася гучна справа, яка привернула увагу суспільства. Чоловіка з Алабами засудили до понад року в'язниці за погрози, залишені в голосових повідомленнях двом чиновникам із Джорджії. У своїх повідомленнях чоловік використовував нецензурні висловлювання. Під час судового засідання троє його друзів і 19-річний син намагалися переконати суддю, що підсудний — добра людина та його дії не відображають його справжню натуру. Сам підсудний стверджував, що був п'яний та не пам'ятає залишених повідомлень. Тож коли він казав правду, у стані сп'яніння чи у судовій залі?

Як алкоголь впливає на мозок

Алкоголь має багатогранний вплив на мозок. Він:

Знижує активність нейромедіатора глутамату — у таких ділянках мозку, як гіпокамп. Це пояснює провали у пам'яті щодо подій, які відбувалися під час сп'яніння.

Стимулює вивільнення ендогенних опіатів (ендорфінів) і дофаміну — ці речовини викликають ейфорію, яку прагнуть досягти багато людей.

Посилює дію нейромедіатора ГАМК — це призводить до седативного ефекту, зниження тривоги, порушення координації та здатності до адекватного судження.

Особливо важливо те, що алкоголь впливає на лобові частки — зона мозку, яка відповідає за вищі когнітивні функції, включаючи самоконтроль і оцінку поведінки. Зниження активності лобових часток робить нас балакучими, розкутими та схильними до так званої "прихованої поведінки" — дій, які зазвичай пригнічуються через їхню соціальну неприйнятність.

Що таке прихована поведінка

Прихована поведінка — це словесна чи фізична агресія, необґрунтована грубість, недоброзичливість, бурхливість і відсутність фільтрації слів. У дитинстві ми всі демонструємо подібну поведінку, але з віком і завдяки вихованню, правилам суспільства та самоконтролю навчаємося її стримувати. Алкоголь тимчасово вимикає ці механізми стримування та дозволяє висловлювати думки та почуття, які зазвичай залишаються прихованими.

Чи робить алкоголь людей чеснішими

Хоча алкоголь і знижує соціальні обмеження, це не означає, що він автоматично робить нас чеснішими. Радше він сприяє витоку необдуманих заяв і довго придушуваних емоцій. Люди можуть висловлювати те, що вони справді відчувають, наприклад, сум або образи, які зазвичай залишаються прихованими. Проте висловлювання під впливом алкоголю часто є плутаними та не завжди відображають істинні переконання людини.

Алкоголь не змінює базових аспектів нашої особистості. Люди не змінюють своїх релігійних чи політичних переконань, не стають кращими брехунами чи раптом не змінюють свої моральні принципи. Те, що ми говоримо, бувши п'яними, часто відображає хаотичну суміш наших думок і почуттів у цей конкретний момент.

Чому ми шкодуємо про слова, сказані напідпитку

Словесна і фізична розкутість, викликана алкоголем, часто призводить до дій чи висловлювань, про які люди шкодують, коли тверезіють. Це можуть бути як невдалі жарти чи агресивні висловлювання, так і необачні зізнання. Алкоголь відкриває доступ до тих частин нашого розуму, які ми зазвичай ретельно контролюємо, а це породжує конфлікти та неприємності.

Алкоголь справді послаблює соціальні обмеження, дозволяє людям висловлювати те, що вони зазвичай стримують. Проте це не означає, що слова, сказані напідпитку, завжди є правдою. Часто це лише необдумані заяви чи прояви пригнічених емоцій. Якщо людина висловлює агресію чи неприпустимі думки під впливом алкоголю, це не обов'язково її істинна натура, але це точно привід замислитися над її станом і поведінкою у тверезому стані.

Тому, хоча прислухатися до людей у стані сп'яніння інколи варто, сприймати ці слова як абсолютну правду не слід. А головне — пам’ятайте, що алкоголь здатний зруйнувати межі, які ми зазвичай ретельно вибудовуємо і це далеко не завжди йде нам на користь.

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