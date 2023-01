П'ять хитрощів для запобігання підтіканню сечового міхура

За холодної погоди сечовий міхур більш вибагливий, ніж зазвичай. Взимку неприємні симптоми проблем сечовивідних шляхів, як-от імперативні позиви і ніктурія (пробудження вночі, щоб спорожнити сечівник) посилюються.

Сайт Womans World пропонує спробувати ці п'ять природних прийомів, щоб запобігти підтіканню сечового міхура.

Тренуйте м'язи тазового дна

Спробуйте зміцнити м'язи тазового дна за допомогою вправи Кегеля, також відомої як "вдихни і стисни". Клінічне дослідження, результати якого були опубліковані в журналі JAMA Internal Medicine, показало, що жінки-учасниці, які проводили час, використовуючи тренування м'язів тазового дна, змогли скоротити нетримання сечі, яке їх непокоїло.

Що робити

Глибоко вдихніть носом. Коли ваші легені наповняться, напружте м'язи тазового дна - ті, які б ви використовували, якби намагалися припинити мочитися, потім повільно видихніть. Повторіть вправу кілька разів.

Зміцнюйте зв'язок розуму й тіла

Коли ви в дорозі і не можете дістатися туалету, спробуйте посилити зв'язок між розумом і тілом. Дослідження, проведене Університетом Лойоли, показало, що когнітивна терапія покращує симптоми гіперактивного сечового міхура.

Що робити

На дві хвилини уявіть ланцюжок вогнів, що з'єднує ваш мозок і сечовий міхур. Можливо, вам вдасться заспокоїти збуджений сечівник, просто давши йому зрозуміти, що ваш розум його контролює.

Пийте вино та їжте сир

Ризик інфекцій сечовивідних шляхів може значно збільшитися після менопаузи через гормональні коливання. Щоб знизити його, спробуйте частіше насолоджуватися вином і сиром. Дослідження, опубліковане в журналі Clinical Microbiology and Infection, припускає, що корисні бактерії в сирі можуть знизити ризик ІСШ, а італійське дослідження Drugs Under Experimental and Clinical Research показало, що на острові Пантеллерія, де вживання вина є звичним явищем, захворюваність на хронічну бактеріальну сечову інфекцію в учасників була на 30 відсотків нижчою, ніж у середньому по країні. Але пам'ятайте, якщо у вас вже є інфекція сечовивідних шляхів, вживання алкоголю вам протипоказане, оскільки це може підвищити рівень кислотності сечі і таким чином погіршити ваші симптоми.

Порадьтеся з лікарем

Через те, що ми старіємо, нічні походи до вбиральні все частіше порушують наш сон. І проблема лише посилюється, коли холодне повітря додає нервовій системі стрес. Дослідження, проведене на щурах і опубліковане в "Журналі урології", показало, що приймання гормону сну - мелатоніну - перед сном, крім того, що допомагає вам спати міцніше й легше, також збільшує місткість сечового міхура і зменшує об'єм сечі. Проконсультуйтеся з вашим лікарем щодо приймання мелатоніну та його дозування.

Спробуйте зробити паузу

Поведінкова техніка під назвою "подвійне сечовипускання" може допомогти вам навчитися повніше спорожняти сечовий міхур, щоб уникнути нетримання сечі в разі переповнення. Техніка включає сечовипускання, потім переривання його на кілька хвилин і повторну спробу. Щоб повністю випорожнити сечовий міхур, спробуйте нахилитися вперед на 20 секунд після сечовипускання, наче кланяєтеся, потім прямо сядьте на унітаз на 10 секунд і повторіть. Це стискає ваш сечовий міхур, допомагаючи випорожнити його повністю.

