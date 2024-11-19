Паста Амосова: рецепт і користь для здоровʼя

Паста Амосова — це вітамінна суміш, яка здобула популярність завдяки своїй натуральності та користі для організму. Її рецепт зібрано з простих, але надзвичайно поживних інгредієнтів, що допомагають підтримувати здоров'я, зміцнювати імунітет та заряджати енергією.

Цей рецепт названо на честь відомого українського хірурга Миколи Амосова, який рекомендував таку суміш для підтримки серцево-судинної системи. На сторінці valeria.matrokhina розповіли про рецепт цієї дивовижної пасти, яка вже завоювала серця багатьох шанувальників здорового способу життя.

Інгредієнти:

Темні родзинки 200 г

Чорнослив сушений 200 г

Курага 200 г

Інжир або фініки 100 г

Журавлина сушена 100 г

Волоські горіхи (або інші на ваш вибір) 200 г

Лимон із цедрою (середній) — 1 шт.

Апельсин із цедрою 1/2 шт.

Мед 2 ст.л

Приготування:

Усі інгредієнти потрібно подрібнити за допомогою блендера чи краще м’ясорубки. Останній варіант зберігає текстуру пасти, надаючи їй насиченішого смаку. Готову суміш перекладіть у герметичний контейнер і зберігайте в холодильнику.

Спосіб вживання

Для дорослих : по 1 ст. л тричі на день за 30 хвилин до приймання їжі. Якщо у вас чутливий кишківник, рекомендується вживати пасту після їжі.

: по 1 ст. л тричі на день за 30 хвилин до приймання їжі. Якщо у вас чутливий кишківник, рекомендується вживати пасту після їжі. Для дітей шкільного віку: по 1 ч. л на день.

Користь пасти Амосова для організму

Паста Амосова — це справжній дар природи, що забезпечує ваш організм необхідними поживними речовинами, які допомагають боротися зі стресом, підвищують імунітет та підтримувати загальне здоров’я.

Магній : незамінний мінерал, який регулює рівень кортизолу — гормону стресу. Він також підтримує вивільнення нейромедіаторів, що стабілізують настрій та сприяють релаксації.

: незамінний мінерал, який регулює рівень кортизолу — гормону стресу. Він також підтримує вивільнення нейромедіаторів, що стабілізують настрій та сприяють релаксації. Цинк : необхідний для оптимальної роботи надниркових залоз, підтримує діяльність нейромедіаторів та покращує здоров’я мозку, що сприяє кращій адаптації до стресових ситуацій.

: необхідний для оптимальної роботи надниркових залоз, підтримує діяльність нейромедіаторів та покращує здоров’я мозку, що сприяє кращій адаптації до стресових ситуацій. Селен : захищає організм від окислювального стресу та підтримує функцію щитоподібної залози, що є вирішальним для регуляції метаболізму та реакції на стрес.

: захищає організм від окислювального стресу та підтримує функцію щитоподібної залози, що є вирішальним для регуляції метаболізму та реакції на стрес. Натрій і калій : ці два мінерали регулюють вироблення гормонів і підтримують баланс рідини в організмі. Вони є ключовими для ефективної гормональної функції та серцево-судинної стабільності під час стресу.

: ці два мінерали регулюють вироблення гормонів і підтримують баланс рідини в організмі. Вони є ключовими для ефективної гормональної функції та серцево-судинної стабільності під час стресу. Волоські горіхи та сухофрукти : багаті на антиоксиданти, клітковину та здорові жири, які підтримують здоров’я серця, мозку та загальний метаболізм організму.

: багаті на антиоксиданти, клітковину та здорові жири, які підтримують здоров’я серця, мозку та загальний метаболізм організму. Цитрусові : додають пасті вітамін C, який підтримує імунну систему, сприяє виробленню колагену та покращує здоров’я шкіри.

: додають пасті вітамін C, який підтримує імунну систему, сприяє виробленню колагену та покращує здоров’я шкіри. Мед: не лише підсолоджує пасту, але й має антибактеріальні властивості, сприяє енергії та підтримує загальне здоров’я.

Завдяки унікальному поєднанню сухофруктів, цитрусових, горіхів та меду паста Амосова містить безліч корисних речовин, серед яких вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковина.

Підтримка серцево-судинної системи

Волоські горіхи багаті на ненасичені жирні кислоти, які знижують рівень холестерину, а калій у сухофруктах допомагає регулювати артеріальний тиск. Цитрусові підтримують еластичність судин, сприяючи покращенню кровообігу.

Зміцнення імунітету

Лимон, апельсин та журавлина — джерела вітаміну С, що активізує захисні сили організму. Мед, відомий своїми антибактеріальними властивостями, допомагає боротися з інфекціями.

Поліпшення травлення

Чорнослив і курага містять багато клітковини, що сприяє роботі кишківника, полегшує травлення та допомагає боротися із запорами.

Зниження стресу

Магній, що міститься у сухофруктах і горіхах, допомагає розслабити нервову систему, знижує рівень стресу та покращує сон.

Енергетична підтримка

Інжир, родзинки та фініки — це натуральні джерела швидких вуглеводів, які забезпечують організм енергією на весь день.

Антиоксидантний захист

Журавлина та лимон містять антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали, запобігаючи передчасному старінню клітин.

Кому підходить паста Амосова

Тим, хто:

відчуває втому чи емоційне вигорання;

хоче зміцнити імунітет у холодну пору року;

прагне підтримати здоров’я серця та судин;

дбає про красу шкіри, волосся та нігтів завдяки поживним речовинам.

Хоча паста Амосова є натуральним продуктом, вона містить мед та сухофрукти, які мають високий рівень природного цукру. Людям із цукровим діабетом або алергією на мед чи цитрусові слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням.

@valeria.matrokhina Паста Амосова Зізнавайтесь, хто їв таку в дитинстві? Інгредієнти: Темні родзинки - 200 г Чорнослив сушений - 200 г Курага - 200 г Інжир або фінік - 100 г Журавлина сушена - 100 г Волоський горіх (або будь який) - 200 г Лимон з кожурою - 1 середній Апельсин з кожурою - 1/2 шт Мед - 2 ст л 1. Всі інгредієнти перебиваємо в блендері, але краще пропустити через мʼясорубку. 2. Зберігати в холодильнику в герметичному контейнері. 3. Дорослим: по 1 ст л тричі на добу за 30 хв до прийомів їжі ( якщо маєте чутливий кишківник, то рекомендують вживати після їжі). А дітям шкільного віку можна їсти по 1 ч л пасти. Я не лікар, тому нічого не пропагандую, не навʼязую, не прописую, просто ділюсь тим, що вживаю сама ❤️ ♬ оригінальний звук - Валерія Матрохіна| Мастер шеф

Цей простий, але ефективний рецепт є прикладом того, як природа може піклуватися про наше здоров'я. Додайте пасту Амосова до свого щоденного раціону, щоб не лише підтримати імунітет, а й покращити загальне самопочуття.

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