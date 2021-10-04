Перехід на зимовий час: що відбувається з організмом і чому це небезпечно

Перехід на зимовий час: що відбувається з організмом і чому це небезпечно

Як з'ясувалося, перехід на зимовий час часто пов'язаний з порушенням концентрації уваги і навіть розвитком депресії.

В останню неділю жовтня ми перейдемо з літнього на зимовий час. Переведення годинника на одну годину назад — це всього лише незначна зміна, однак на практиці зміна часу призводить до проблем з циркадними ритмами, порушенням сну, настрою, а іноді стає причиною розвитку захворювань.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, як перехід на зимовий час впливає на організм, а також про те, як підготуватися до переведення годинників.

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Як перехід на зимовий час впливає на організм

Перехід на зимовий час може викликати:

загострення депресивних симптомів;

порушення роботи біологічного годинника;

зменшення енергії в організмі;

постійне відчуття недосипання;

дратівливість і погіршення концентрації уваги.

В контексті переведення годинників багато говориться про економне використання електроенергії і набагато менше говориться про те, який ефект на організм створює таку зміну часу.

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Може здатися, що перехід на зимовий час, коли ми отримуємо додатковий час для сну, — прекрасний спосіб висипатися і бути з ранку бадьорішими. Але, як показує практика, для багатьох людей таке переведення годинників має протилежний ефект. Було відзначено, що під час переходу між літнім і зимовим часом багато хто відчуває дискомфорт, аналогічний зміні часових поясів.

Перш ніж організм перемкнеться на зовсім інший ритм, людина може зазнати відсутність апетиту, надмірної сонливості, проблем з шлунково-кишковим трактом, поганого настрою. Водночас організму необхідно не менше тижня, щоб адаптуватися до нових умов.

Перехід на зимовий час сприяє депресії

Такого висновку дійшли вчені з Орхуського університету в Данії. Вони вивчили випадки, коли в 1995-2012 роках у 185 000 осіб було діагностовано депресивний стан. Як виявилося, у 11% депресія і поганий настрій були пов'язані з переведенням годинників на зимовий час. Крім того, подібному стану сприяли погіршення погодних умов, зменшення сонячного світла, похолодання. Простіше кажучи, у людей починалася сезонна депресія.

Переведення годинника змінює регуляцію біологічних ритмів

Зміна часу також призводить до порушення регуляції біологічного годинника, який налаштований на певний спосіб життя. Як би не дивно здавалося, але переведення годинників навіть на одну годину має велике значення для організму — змінюється час приймання їжі і засинання. Все це позначається на роботі центральної нервової системи, яка також відповідає за психічний стан людини. Подібні модифікації циркадного ритму впливають і на секрецію таких гормонів, як кортизол і мелатонін. Звідси під час зміни часу нерідко розвиваються порушення сну, безсоння і велика схильність стресових ситуацій.

Раптова зміна часу на годину вперед або назад призводить до порушення гормонального балансу. Зокрема, ідеться про кортизол і мелатонін. Перший із цих гормонів називається гормоном стресу. У надзвичайній ситуації його викидання спонукає "боротися або бігти", одночасно підвищуючи рівень цукру в крові, частоту дихання і артеріальний тиск. Мелатонін — гормон сну — починає вироблятися пізно ввечері, "запрошуючи" до сну. В результаті переведення годинників виникає несумісність циркадного ритму організму і ритму, обумовленого новим способом життя, порушується вироблення мелатоніну, що призводить до погіршення процесу засинання.

Залежно від способу життя перехід з літнього на зимовий час може викликати безліч проблем. Так, люди, що працюють в нічну зміну, повинні враховувати той факт, що вони будуть проводити більше часу на роботі, що підвищить стомлюваність і стрес. Тому протягом наступних декількох днів або навіть тижнів організм буде звикати до змін, реагуючи відсутністю енергії і бадьорості.

Перехід на зимовий час викликає проблеми із засинанням

Для людей, які можуть дозволити собі поспати, зміна часу також може мати деякі несприятливі наслідки. Змінюється відчуття часу, і насмперед відбуваються зміни на рівні циркадного ритму. В результаті в наступні дні можуть виникнути проблеми із засинанням або вставанням, і, як наслідок, вдень втома і апатія.

Переведення годинника загрожує підвищеним ризиком серцевого нападу

Британські вчені провели цікаві та корисні дослідження. Спостерігаючи за здоров'ям людей з серцево-судинними проблемами, фахівці помітили, що ризик серцевого нападу збільшується під час переходу з літнього на зимовий час, коли переводяться стрілки годинника на годину назад. Експерти підозрюють, що причиною подібних проблем з серцем є недосипання і порушення біоритмів, пов'язане зі зміною часу. До того ж літнім людям складніше пристосуватися до нового часу.

Перехід на зимовий час впливає і на дітей. Так, існують дослідження показують, що після зміни часу діти стають більш метушливими і примхливими, ніж зазвичай.

Як підготуватися до переведення годинників

Відмовтеся на деякий час від вживання енергетичних напоїв і кофеїну. Поки ритм біологічного годинника не нормалізується, вони можуть підсилювати відчуття втоми.

Відкладіть важливі справи, особливо рішення інтелектуальних завдань на кілька днів, поки організм не звикне до зміни часу.

Для більш легкого засинання перед сном прийміть теплу ванну, випийте склянку гарячого молока або увімкніть спокійну музику.

У перші дні після переходу на зимовий час намагайтеся лягати спати за біологічним годинником.

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