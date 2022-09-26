Перехитрити безсоння: чотири натуральні засоби, щоб швидко засипати і міцно спати

Ідея почати приймати снодійне, щоб позбутися безсоння, може здатися привабливою лише на перший погляд. І, перш ніж перейти до прийому таких препаратів, варто спробувати натуральні засоби, які іноді не менш ефективні у боротьбі з безсонням. Видання Womans World розповідає, що це за засоби.

Сушена вишня проти раннього підйому

Якщо ви прокидаєтеся до сходу сонця, а потім насилу засинаєте, щоб поспати ще трохи до дзвінка будильника, спробуйте перекусити перед сном сушеною терпкою вишнею або випити терпкий вишневий сік після вечері. Дослідники з Університету штату Луїзіана кажуть, що мелатонін з фрукта допомагає вам спати на 1 годину та 24 хвилини довше.

Яблучний сік проти частих пробуджень

Осіння алергія може утруднити дихання протягом ночі, викликаючи міні-пробудження, через які ви спите недостатньо міцно, погано висипаєтеся, відчуваєте втому. У цьому випадку випийте чашку чистого яблучного соку перед сном. Його поліфеноли пригнічують вивільнення гістаміну в організмі, що спричиняє надмірну реакцію на алергени. Він значно зменшує чхання, набряк слизової носа та виділення з нього.

Ашвагандха для швидкого засинання

Дослідження, опубліковане в Sleep Medicine, доводить, що люди, які приймали від 250 до 300 мг рослини ашвагандха двічі на день змогли заснути на 20 хвилин швидше. Рослина допомагає зняти напругу і поринути у сон.

Олія апельсина для глибокого сну

Збризкайте подушку ефірною олією апельсина. Дослідження, проведене у 2021 році, показало, що цитрусові аромати сприяють поглибленню сну. Хоча апельсин за "сонними" властивостями часто поступається лаванді, він дуже корисний для поліпшення сну, лимонен, що міститься в ньому, допомагає відновити зв'язок між залозами, які при стресі порушують сон.

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