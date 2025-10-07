Перегин тазу: що це за проблема та як її виправити

Перегин тазу: що це та як це виправити / © Associated Press

Реклама

Реабілітолог Данило Абрамов пояснив, чому «перегин тазу» часто є перебільшенням і що варто знати кожній людині про своє тіло. Це умовне поняття, яке описує ситуацію, коли одна сторона тазової кістки здається вищою чи нижчою за іншу.

Важливо знати:

У більшості людей таз анатомічно не симетричний — невеликі відхилення є нормою.

Наукових доказів того, що невеликий перегин сам по собі викликає біль, не існує.

Часто термін «перегин тазу» використовують як спосіб пояснити незручності та біль, без пошуку та розгляду справжньої причини.

Іншими словами, термін «перегин тазу» не завжди означає наявність патології.

Реклама

Чому часто вважають, що таз перекошений

Є кілька причин:

Різна довжина ніг. Якщо одна нога довша чи коротша, це може створювати видимість перегину. Важливо розуміти, що різниця до 10 мм вважається нормою та рідко потребує лікування. Сколіоз або інші серйозні деформації. Випадки вираженого сколіозу третього ступеня, за яких таз дійсно сильно зміщений, зустрічаються рідко. Такі проблеми, як правило, вже діагностовані та лікуються лікарями. М’язова асиметрія. Різна напруга м’язів спини, сідниць або стегон може створювати відчуття перекосу.

Не варто панікувати

Малий перегин тазу не обов’язково викликає біль у спині.

Часто больові відчуття пов’язані з м’язовим напруженням, поганою поставою чи слабкістю кору.

Термін «перегин тазу» іноді використовується як маркетинговий хід у рекламі сеансів масажу, корекції чи тренувань.

Що робити, якщо здається, що таз перекошений

Не поспішайте з «виправленням». Перш ніж робити вправи чи купувати спеціальні пристрої, перевірте, чи дійсно є клінічно значуща асиметрія.

Зверніться до фахівця . Лікар-ортопед або фізіотерапевт допоможе оцінити поставу та довжину ніг. Важливо виключити серйозні патології, такі як сколіоз, артрит або проблеми з хребтом.

Працюйте над балансом м’язів . Регулярні вправи на зміцнення кора, сідниць та спини допомагають стабілізувати таз і покращити поставу. Йога, пілатес та цільові фізичні вправи ефективні для підтримки симетрії та гнучкості.

Слухайте своє тіло. Біль та дискомфорт можуть бути пов’язані з перенапруженням або звичкою сидіти у неправильній позі. Часто корекція повсякденних звичок дає кращий ефект, ніж «виправлення тазу».

Перегин тазу — це часто нормальна анатомічна особливість, а не хвороба. Малий перегин не потребує «виправлення» та не є причиною болю, якщо немає серйозних патологій. Основне — розуміти своє тіло, звертатися до професіоналів і працювати над гнучкістю та силою м’язів для підтримки здорової постави.