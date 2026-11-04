Переривання вагітності: до якого терміну це дозволено та що важливо знати кожній жінці

Переривання вагітності / © Credits

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Рішення щодо вагітності — одне з найособистіших у житті жінки. І незалежно від обставин, які до цього привели, важливо мати доступ до професійної медичної допомоги, інформації та можливості ухвалювати рішення без тиску та осуду.

Водночас навколо переривання вагітності досі існує чимало інформації. Одні вважають, що існує лише один спосіб проведення процедури, інші шукають в інтернеті сумнівні схеми приймання препаратів, і не замислюються про можливі наслідки.

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Гінекологиня Яна Губенко наголошує, що безпека передусім залежить від своєчасного звернення до фахівця, правильного визначення терміну вагітності та вибору методу відповідно до медичних показань.

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До якого терміну в Україні дозволено переривання вагітності

В Україні законодавство передбачає два основні часові періоди.

До 12 тижнів вагітності — переривання можливе за бажанням жінки, без необхідності обґрунтовувати своє рішення медичними чи соціальними обставинами.

Від 12 до 22 тижнів — процедура допускається за визначеними законодавством медичними та соціальними показаннями. Для цього передбачено окремий порядок встановлення підстав і проведення процедури.

Після 12-го тижня рішення ухвалюється відповідно до встановлених показань та медичних процедур, а допомога надається в умовах стаціонару.

Отже, якщо жінка розглядає можливість переривання вагітності, важливо не відкладати консультацію з лікарем. Саме фахівець допоможе визначити термін, оцінити стан здоров’я та пояснити доступні варіанти.

Методи переривання вагітності

За словами Яни Губенко, вибір методу залежить від терміну вагітності, стану здоров’я жінки та результатів медичного обстеження. Серед основних методів — медикаментозне переривання та хірургічне втручання.

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Медикаментозне переривання вагітності

Цей метод передбачає застосування спеціальних лікарських препаратів, які спричиняють переривання вагітності без хірургічного втручання. Він може застосовуватися в першому триместрі, зокрема до 12 тижнів вагітності, за відсутності протипоказань та відповідно до медичних стандартів, за інформацією Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України.

Важливо розуміти, що медикаментозний метод — не просто приймання таблеток. Перед процедурою жінка отримує консультацію, проходить необхідне обстеження, дізнається про можливі реакції організму та ознаки ускладнень.

Самостійно підбирати препарати, дозування чи послідовність їх приймання категорично не варто.

Хірургічне переривання вагітності

Другий метод проходить за допомогою вакуумної аспірації. Під час процедури спеціальним обладнанням видаляють вміст порожнини матки. Метод може бути ручним або електричним і належить до безпечних способів переривання вагітності на ранніх термінах.

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Перед втручанням лікар проводить необхідне обстеження, пояснює особливості процедури, можливі ризики та варіанти знеболення.

На відміну від медикаментозного методу, вакуумна аспірація передбачає медичне втручання. Однак це не означає, що кожна жінка обов’язково повинна залишатися в лікарні на декілька діб, переривання вагітності до 12 тижнів може проводитися і в амбулаторних умовах, якщо для цього немає протипоказань. Конкретний формат медичної допомоги визначає лікар з огляду на індивідуальну ситуацію.

Не варто відкладати звернення до гінеколога

Один із головних принципів безпечного переривання вагітності — своєчасність. Чим раніше жінка звертається до лікаря, тим більше можливостей оцінити ситуацію та обрати відповідний метод із урахуванням терміну вагітності та стану здоров’я. Під час консультації фахівець допомагає:

визначити термін вагітності

оцінити загальний стан здоров’я

визначити можливі протипоказання

пояснити особливості доступних методів

обговорити знеболення, можливі ризики та подальше спостереження

Не менш важливо отримати інформацію про відновлення після процедури та сучасні методи контрацепції, якщо жінка хоче запобігти небажаній вагітності у майбутньому.

Що категорично не можна робити

Гінекологиня окремо наголошує на небезпеці самолікування. Сумнівні поради з форумів, відео у соціальних мережах або неперевірені схеми приймання препаратів можуть становити серйозну загрозу для здоров’я. Не можна самостійно:

купувати та приймати препарати для переривання вагітності без медичної консультації

змінювати призначені лікарем дозування

використовувати народні методи чи експериментувати з медикаментами

ігнорувати сильний біль, надмірну кровотечу, підвищення температури чи інші тривожні симптоми

відмовлятися від рекомендованого лікарем контрольного огляду

Після процедури важливо дотримуватися рекомендацій медичного фахівця. Якщо виникає сильна чи тривала кровотеча, різкий біль у животі, підвищення температури, неприємний запах виділень чи різке погіршення самопочуття, необхідно терміново звернутися по медичну допомогу.

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