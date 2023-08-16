Перев'язування ран: для чого потрібне та які є його різновиди

Ранові пов'язки мають забезпечувати найоптимальніші умови для загоєння рани, оберігаючи її від інфікування мікроорганізмами та подальшого травмування.

Перев'язування ран – навичка, якою повинен володіти кожен із нас, адже ніколи не знаєш, коли ці вміння стануть у пригоді, але знання з надання першої допомоги мають бути структуровані так, щоб за необхідності не діяти хаотично або неправильно.

Тож про основні принципи й види перев'язування ран, а також правила оброблення та дезінфекції ушкоджень шкіри розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Важливі правила перев'язування ран: що потрібно запам'ятати

Спосіб перев'язування рани залежить від багатьох чинників, насамперед її типу. Така медична маніпуляція може проходити в кілька етапів. Якщо рана кровоточить, перше, що потрібно зробити – зупинити кровотечу. Найкращий спосіб длоя цього – застосувати тиск, а саме натиснувши на поранену ділянку серветкою, марлевим тампоном або чистою тканиною. Кровотеча має зупинитися за кілька хвилин. Якщо кров просочилася через марлю або тканину, додайте ще кілька шарів матеріалу.

Після зупинки кровотечі необхідно захистити рану від забруднення та інфікування. Спочатку її треба промити проточною водою або фізіологічним розчином, а потім продезінфікувати антисептиком. Останнім кроком є накладання відповідної пов'язки.

Варто пам'ятати, що не існує універсальної пов'язки, яка підходила б для всіх видів ран. Коли рана загоюється, добре використовувати зволожувальні мазі, наприклад, з алантоїном або Д-пантенолом.

Види пов'язок: які бувають і для чого потрібні

Роль ранової пов'язки полягає в тому, щоб забезпечити оптимальні умови для загоєння рани, водночас оберігаючи її від подальшого травмування та інвазії патогенними мікроорганізмами.

У яких випадках і для чого можуть використовуватися ранові пов'язки:

утримання на пошкодженій ділянці шкіри лікувальних засобів;

захист рани від подальшого пошкодження й потрапляння патогенної мікрофлори – бактерій;

фіксація місця пошкодження шкірного покриву;

зупинка кровотечі шляхом створення тиску на внутрішні органи.

Щодо класифікації пов'язок, то ділять їх за кількома параметрами, залежно від мети застосування. І так, існують такі пов'язки для ран:

знерухомлювальні;

утримувальні;

оклюзійні;

тиснучі;

коригувальні;

лікарські;

асептичні.

Крім того, пов'язки для ран можуть різнитися залежно від матеріалу, який використовується – м'які, гіпсові, тверді.

Це цікаво! Існує такий розділ медицини як десмургія. Він заснований на вивченні правильного накладення пов'язок на пошкоджену поверхню. Водночас варто розрізняти такі поняття як "пов'язка" і "перев'язування". Приміром, перев'язування застосовують, коли на тілі є виразкові й ранові ушкодження шкіри, і на самому перев'язувальному матеріалі можуть бути різні лікувальні речовини. А ось пов'язка призначена для закріплення цього матеріалу на ушкодженій ділянці тіла.

Дезінфекція ран як перший етап перев'язування

Багато людей ставлять собі запитання, чим дезінфікувати рани. Що підходить для знезараження ушкоджень на шкірному покриві, а що краще не використовувати? Почнемо з відомих перекису водню та саліцилового спирту, які колись використовувалися для дезінфекції ран, проте тепер не рекомендуються, оскільки вони можуть подразнювати, а також пересушувати шкіру. Водночас вони мають слабший антисептичний ефект, ніж їхні "побратими", доступні в аптеках.

Для дезінфекції ран рекомендуються більш сучасні дезінфікувальні засоби на основі мірамістину, хлоргексидину або октенідину, особливо у формі спрею. Якщо ж напохваті нема антисептика, можна промити рану звичайною водою з милом. Також рекомендується промити її проточною водою перед нанесенням дезінфекційного засобу.

Варто зазначити, що не всі рани потребують застосування рідкого антисептика. Такі засоби не використовують у разі опіків, ран, які сильно кровоточать (попередньо треба зупинити кровотечу) і дуже глибоких укусів. Для глибоких ран краще використовувати антибактеріальні препарати у вигляді гелів, особливо вони підходять у разі таких ушкоджень, як пролежні, виразки й опіки.

Зміна пов'язки на рані

Як часто потрібно міняти пов'язку? Зазвичай коли йдеться про перев'язування рани, то саму пов'язку потрібно міняти в середньому раз на добу. В разі сильного ексудату ран, коли є рясне виділення гною, потрібно вже частіше це робити, наприклад, двічі-тричі на день. Варто пам'ятати, що рану треба дезінфікувати під час кожного змінювання пов'язки.

Фази загоєння ран із плином часу – трохи науки

Запальна фаза (очищення) – 1-3 дні: активуються фагоцити і протеолітичні ферменти, потім рана аутолітично очищається від мікробів, забруднень і некротичних тканин.

Продуктивна (проліферативна) фаза – 2-14 днів: утворення нових судин і заповнення дефектів грануляційною тканиною, епідерміс перебудовується.

Фаза епітелізації – від 3-4 до 20-21 дня, і навіть до кількох місяців: грануляційна тканина трансформується в рубцеву, починається процес загоєння ушкоджених шкірних покривів.

Швидкість загоєння ран залежить від розмірів травми, її локалізації, кровопостачання шкіри, країв рани, наявності в ній стороннього тіла, інфікування й некротичних тканин. Процес загоєння також залежить від використовуваних методик і лікарських засобів.

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