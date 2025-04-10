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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Актуальна тема
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Переїдання: як себе контролювати, щоб не довелося розстібувати ґудзик на штанях

У світі, де постійний стрес, нестабільність і відсутність відчуття безпеки, переїдання стало буденністю — особливо для українців, які переживають війну та її наслідки. Їжа дедалі частіше стає не лише джерелом енергії, а й емоційною віддушиною.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Переїдання

Переїдання / © Credits

Заїдання стресу, нудьги чи тривоги — реальність для багатьох. Але як навчитися їсти усвідомлено, не переїдати та не шкодувати після кожного приймання їжі. На ці питання відповіла нутриціологиня Катерина Крупкіна, а також надала практичні поради, перевірені на власному досвіді, у розмові з Марічкою Падалко для її YouTube-каналу.

Коли ви їсте

Перший крок до зміни харчової поведінки — розуміння: чи їмо ми через фізіологічний голод, чи через емоції? Найчастіше ми їмо не тому, що голодні, а тому що сумні, втомлені, знервовані чи шукаємо розради. Але наш організм здатен сам сигналізувати, коли йому дійсно потрібна енергія, а коли вже досить.

  • Зупиніться перед тим, як з’їсти щось.

  • Запитайте себе: «Я справді голодна? Що я зараз відчуваю?»

  • Навіть 30 секунд рефлексії можуть змінити рішення.

Їжте повільно, усвідомлено та без використання гаджетів

Одне з головних правил здорового харчування — усвідомленість. Коли ми їмо перед телевізором або з телефоном у руці, ми не помічаємо, скільки та як швидко їмо. Як наслідок — переїдання.

Як практикувати усвідомлене харчування:

  • Їжте без використання гаджетів — просто сидіть за столом.

  • Ретельно прожовуйте кожен шматок.

  • Дослухайся до відчуття насичення — коли воно з’являється, зробіть паузу.

Слухайте своє тіло під час та після їжі

Після приймання їжі зверніть увагу: як ви почуваєтеся. Можливо ви відчуваєте важкість і сонливість, або легкість та енергійність. Це допоможе зрозуміти, які страви та порції підходять саме вам, а які викликають перенавантаження.

Розмаїття у тарілці — розмаїття у настрої

Харчування впливає не лише на тіло, а й на психоемоційний стан. Бідна на нутрієнти їжа виснажує мікробіом, а це може сприяти тривожності та депресії. Різноколірна тарілка — це не лише естетика, а й основа емоційного балансу.

Що має бути у тарілці щодня:

  • Клітковина: овочі, фрукти, бобові

  • Білки: м’ясо, риба, яйця

  • Повільні вуглеводи: каші, хліб з цільнозернового борошна

  • Жири: олії, насіння, горіхи

Життя — це не тільки їжа

Переїдання часто виникає, коли життя здається порожнім, а їжа — єдиним задоволенням. Але якщо наповнити своє життя приємними речами — прогулянками, захопленнями, зустрічами, хобі, новими мріями — тяга до «емоційної» їжі зменшиться.

Катерина Крупкіна каже: «Коли людина закохується — солодке більше не потрібне. Організм отримує свій коктейль гормонів радості з життя, а не з цукру».

Щоденник харчування — інструмент самоспостереження

Щоб виявити свої харчові тригери, варто вести простий щоденник. Він допомагає встановити зв’язок між емоціями та їжею.

Що записувати:

  • Час приймання їжі

  • Емоційний стан перед їжею (тривога, злість, смуток, спокій)

  • Відчуття у тілі (голод, порожнеча, напруження)

  • Що саме було з’їдено

  • Як ви себе почували після

Дихання — пауза — стабілізація

Перед тим, як тягнутися до їжі в момент емоційного сплеску, зупиніться. Зробіть кілька глибоких вдихів, пройдіться кімнатою, випийте води, спробуйте розібратися у своїх емоціях. Навчитися відрізняти фізичний голод від емоційного — це практика, яка з часом змінює життя.

Не відкладайте життя на «після війни», «після свят», «після дієти». Почніть вже зараз. Маленькі кроки — до великої внутрішньої рівноваги та здорового тіла.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК ЇСТИ ТАК, ЩОБ ХУДНУТИ?! Оземпік, дієти-вбивці й ДЕШЕВИЙ РАЦІОН

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