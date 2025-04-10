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Переїдання: як себе контролювати, щоб не довелося розстібувати ґудзик на штанях
У світі, де постійний стрес, нестабільність і відсутність відчуття безпеки, переїдання стало буденністю — особливо для українців, які переживають війну та її наслідки. Їжа дедалі частіше стає не лише джерелом енергії, а й емоційною віддушиною.
Заїдання стресу, нудьги чи тривоги — реальність для багатьох. Але як навчитися їсти усвідомлено, не переїдати та не шкодувати після кожного приймання їжі. На ці питання відповіла нутриціологиня Катерина Крупкіна, а також надала практичні поради, перевірені на власному досвіді, у розмові з Марічкою Падалко для її YouTube-каналу.
Коли ви їсте
Перший крок до зміни харчової поведінки — розуміння: чи їмо ми через фізіологічний голод, чи через емоції? Найчастіше ми їмо не тому, що голодні, а тому що сумні, втомлені, знервовані чи шукаємо розради. Але наш організм здатен сам сигналізувати, коли йому дійсно потрібна енергія, а коли вже досить.
Зупиніться перед тим, як з’їсти щось.
Запитайте себе: «Я справді голодна? Що я зараз відчуваю?»
Навіть 30 секунд рефлексії можуть змінити рішення.
Їжте повільно, усвідомлено та без використання гаджетів
Одне з головних правил здорового харчування — усвідомленість. Коли ми їмо перед телевізором або з телефоном у руці, ми не помічаємо, скільки та як швидко їмо. Як наслідок — переїдання.
Як практикувати усвідомлене харчування:
Їжте без використання гаджетів — просто сидіть за столом.
Ретельно прожовуйте кожен шматок.
Дослухайся до відчуття насичення — коли воно з’являється, зробіть паузу.
Слухайте своє тіло під час та після їжі
Після приймання їжі зверніть увагу: як ви почуваєтеся. Можливо ви відчуваєте важкість і сонливість, або легкість та енергійність. Це допоможе зрозуміти, які страви та порції підходять саме вам, а які викликають перенавантаження.
Розмаїття у тарілці — розмаїття у настрої
Харчування впливає не лише на тіло, а й на психоемоційний стан. Бідна на нутрієнти їжа виснажує мікробіом, а це може сприяти тривожності та депресії. Різноколірна тарілка — це не лише естетика, а й основа емоційного балансу.
Що має бути у тарілці щодня:
Клітковина: овочі, фрукти, бобові
Білки: м’ясо, риба, яйця
Повільні вуглеводи: каші, хліб з цільнозернового борошна
Жири: олії, насіння, горіхи
Життя — це не тільки їжа
Переїдання часто виникає, коли життя здається порожнім, а їжа — єдиним задоволенням. Але якщо наповнити своє життя приємними речами — прогулянками, захопленнями, зустрічами, хобі, новими мріями — тяга до «емоційної» їжі зменшиться.
Катерина Крупкіна каже: «Коли людина закохується — солодке більше не потрібне. Організм отримує свій коктейль гормонів радості з життя, а не з цукру».
Щоденник харчування — інструмент самоспостереження
Щоб виявити свої харчові тригери, варто вести простий щоденник. Він допомагає встановити зв’язок між емоціями та їжею.
Що записувати:
Час приймання їжі
Емоційний стан перед їжею (тривога, злість, смуток, спокій)
Відчуття у тілі (голод, порожнеча, напруження)
Що саме було з’їдено
Як ви себе почували після
Дихання — пауза — стабілізація
Перед тим, як тягнутися до їжі в момент емоційного сплеску, зупиніться. Зробіть кілька глибоких вдихів, пройдіться кімнатою, випийте води, спробуйте розібратися у своїх емоціях. Навчитися відрізняти фізичний голод від емоційного — це практика, яка з часом змінює життя.
Не відкладайте життя на «після війни», «після свят», «після дієти». Почніть вже зараз. Маленькі кроки — до великої внутрішньої рівноваги та здорового тіла.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК ЇСТИ ТАК, ЩОБ ХУДНУТИ?! Оземпік, дієти-вбивці й ДЕШЕВИЙ РАЦІОН