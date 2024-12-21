Перша допомога під час кровотечі з носа

Кровотеча з носа — це ситуація, з якою може зіткнутися кожен, незалежно від віку чи стану здоров’я. Причини можуть бути різними, від сухого повітря у приміщенні до травм або навіть підвищеного артеріального тиску.

Головне — знати, як правильно діяти, щоб швидко зупинити кровотечу та запобігти ускладненням. На сторінці Bavariamedic розповіли про прості, але ефективні способи першої допомоги.

Що робити під час кровотечі з носа

Перше, що потрібно пам’ятати: не закидайте голову назад. Це поширена помилка, яка може призвести до небажаних наслідків. Кров у такому випадку потрапляє у горло, що може викликати нудоту чи навіть блювоту.

Натомість рекомендується:

Нахиліть голову вперед . Це дозволить крові вільно стікати назовні, запобігаючи потраплянню до дихальних шляхів чи стравоходу.

. Це дозволить крові вільно стікати назовні, запобігаючи потраплянню до дихальних шляхів чи стравоходу. Затисніть ніздрі. Великим і вказівним пальцями стисніть обидві ніздрі разом. Тримайте їх у такому положенні протягом 10-15 хвилин. Це створює тиск, який сприяє зупиненню кровотечі.

Великим і вказівним пальцями стисніть обидві ніздрі разом. Тримайте їх у такому положенні протягом 10-15 хвилин. Це створює тиск, який сприяє зупиненню кровотечі. Прикладіть холод. Покладіть холодний компрес або пакет з льодом на перенісся чи задню частину шиї. Холод звужує кровоносні судини, що уповільнює кровотік і сприяє зупиненню кровотечі. Якщо немає льоду, підійде навіть вологий рушник, охолоджений у холодильнику.

Покладіть холодний компрес або пакет з льодом на перенісся чи задню частину шиї. Холод звужує кровоносні судини, що уповільнює кровотік і сприяє зупиненню кровотечі. Якщо немає льоду, підійде навіть вологий рушник, охолоджений у холодильнику. Спокійно дихайте. Намагайтеся залишатися спокійними, щоб уникнути підвищення артеріального тиску, яке може посилити кровотечу.

Що робити, якщо кровотеча не припиняється

Якщо після 15-20 хвилин затискання носа кровотеча не зупиняється, необхідно:

Повторити процедуру. Можливо, кровотеча ще триває через недостатній тиск або передчасне розтиснення ніздрів.

Можливо, кровотеча ще триває через недостатній тиск або передчасне розтиснення ніздрів. Звернутися до лікаря. Якщо кровотеча інтенсивна, триває понад 30 хвилин або супроводжується іншими симптомами (сильним головним болем, запамороченням чи слабкістю), обов’язково зверніться до медичного закладу.

Чого робити не можна

Окрім закидання голови назад, важливо уникати таких помилок:

Не лягайте на спину . Це може призвести до того, що кров потрапить у дихальні шляхи.

. Це може призвести до того, що кров потрапить у дихальні шляхи. Не дуйте носом . Це може спровокувати повторну кровотечу.

. Це може спровокувати повторну кровотечу. Не вставляйте в ніс ватні тампони. Хоча цей метод здається ефективним, витягуючи тампон, ви можете пошкодити слизову оболонку та викликати повторну кровотечу.

Як запобігти носовим кровотечам

Зволожуйте повітря. У сухих приміщеннях використовуйте зволожувач повітря чи поставте миску з водою біля батареї.

У сухих приміщеннях використовуйте зволожувач повітря чи поставте миску з водою біля батареї. Зволожуйте слизову носа. Використовуйте сольові спреї чи краплі, особливо у холодну пору року.

Використовуйте сольові спреї чи краплі, особливо у холодну пору року. Уникайте травм . Будьте обережними під час чищення носа та уникайте зайвого натискання на нього.

. Будьте обережними під час чищення носа та уникайте зайвого натискання на нього. Контролюйте тиск. Людям із гіпертонією важливо регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати призначені ліки.

Людям із гіпертонією важливо регулярно перевіряти артеріальний тиск і приймати призначені ліки. Збалансовано харчуйтеся. Достатня кількість вітамінів, зокрема вітаміну К, сприяє зміцненню стінок судин.

Кровотеча з носа — це не завжди серйозна проблема, але неправильні дії можуть погіршити ситуацію. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете ефективно допомогти собі чи близьким у будь-якій ситуації.

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